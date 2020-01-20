台總統大選後民調 7成不要韓國瑜再選

台灣民意基金會20日公布總統大選後所做的民意調查。民調顯示72%台灣民眾“不期待”韓國瑜4年後再選一次總統，僅15%民眾期待他捲土重來。

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據上報今天報道說，選後民調72%“不期待”韓國瑜再選總統，61%支持蔡英文兩岸政策立場。財團法人台灣民意基金會20日公布總統大選後所做的一系列民意調查。民調顯示72%台灣民眾“不期待”高雄市長韓國瑜於4年後再選一次總統，僅15%的民眾期待他捲土重來。該報道說，另外，對於蔡英文總統反對“一國兩制與九二共識”的立場，調查顯示約有61%民眾支持蔡英文的兩岸立場，與前一年相比增加了13%。

台灣民意基金會20日上午在台灣大學校友會館舉行“2020大選後台灣政局走向”民調發表會。針對2020總統大選，台灣民意基金會調查台灣民眾“是否期待韓國瑜4年後捲土重來再選總統”，結果顯示47.3%民眾非常不期待，25.1%不太期待，8.9%還算期待，僅6.2%非常期待。

據該報道，台灣民意基金會調查台灣民眾“是否期待韓國瑜4年後捲土重來再選總統”，結果顯示47.3%民眾非常不期待，25.1%不太有期待，8.9%還算有期待，僅6.2%非常期待。在國民黨認同者中，56%不期待韓國瑜4年後再選總統，僅35%期待他捲土重來。而在民進黨認同者中，87%不期待韓國瑜捲土重來，其中66%強烈不期待。在高雄市選民中，77%民眾不期待韓國瑜再選總統，僅11%支持。

台灣民意基金會表示，韓國瑜的人氣在經歷總統大選後元氣大傷，與2018年選上高雄市長時相比有極大落差。

另外，台灣民意基金會也調查“蔡英文堅決反對習近平主張的‘九二共識和一國兩制’，但這很可能使中國不願意改善兩岸緊張關係，台灣民眾支持與否”。結果顯示39.3%非常支持，22.3%還算支持，14.5%不太支持，9.4%一點也不支持。台灣民意基金會表示，此項結果顯示，6成以上台灣民眾支持蔡英文堅決反對“九二共識和一國兩制”的立場，即使會讓中國不願改善兩岸緊張關係，也在所不惜。

據該報道稱，台灣民意基金會調查“蔡英文堅決反對習近平主張的‘九二共識和一國兩制’，但這很可能使中共不願意改善兩岸緊張關係，台灣民眾支持與否”。結果顯示39.3%非常支持，22.3%還算支持，14.5%不太支持，9.4%一點也不支持。（台灣民意基金會提供）

台灣民意基金會指出，此項調查結果與2019年1月所做的同項調查相比，支持蔡英文兩岸政策主張的台灣民眾增加了13.3%，不支持者減少16.1%。台灣民意基金會表示，經過大選年後，台灣形成一“新台灣民族意識”，對未來兩岸關係會有深遠影響。據台灣民意基金會指出，與2019年1月所做的同項調查相比，支持蔡英文兩岸政策主張的台灣民眾增加了13.3%，不支持者減少16.1%。