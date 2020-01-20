孔子學院 美國馬里蘭大學今年要關 北京恐引多米諾骨

美國馬里蘭大學引用聯邦法規，宣布將關閉中國政府支持的“孔子學院”。對於這項決定，孔子學院總部表示遺憾。消息說，中國孔院對此關閉有引發多米諾骨牌效應擔憂。馬里蘭大學是美國第一家開辦孔子學院的大學，此事件有標誌性意味。鼎盛時期，全美大專院校有100多間這類機構。

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據中央社報道說，馬里蘭大學封殺孔子學院，北京總部說遺憾。美國馬里蘭大學近日引用聯邦法規，宣布將關閉中國政府支持的“孔子學院”（Confucius Institute）。對於這項決定，孔子學院總部表示遺憾。

該報道稱，孔子學院總部透過“中國日報”發表聲明說，“我們強烈反對將正常的雙邊教育合作政治化，希望各方都能客觀看待孔子學院”，並強調會採取必要舉措，來維護自身權益。

馬里蘭大學（University of Maryland）2004年開辦全美首間孔子學院。

據該報道說，美國國會2018年通過2019財政年度國防授權法（National Defense Authorization Act, NDAA）。馬里蘭大學校長羅赫（Wallace Loh）17日在聲明中指出，此法要求開辦孔子學院的組織不得參與某些聯邦資助計畫。據羅赫說：“在評估這項立法對馬里蘭大學的影響後，我們顯然不能再開設孔子學院。”他說，為了將影響程度降至最低，在本學年結束前，馬里蘭大學將繼續支持正在講授的課程。

該報道引述美國新聞網站Axios消息，美國多所大學相繼結束與中國政府資助語言和文化講話的合作，馬里蘭大學是最新一例。

孔子學院因被控侵犯美國校園學術自由，甚至禁止在課堂中討論政治敏感議題而受到愈來愈多批評。據批評人士說，這類講話允許中國專制政體在美國校園審查美國學生的學術活動。

該報道稱，但也有人持反對意見，主張孔子學院提供了可貴的語言教學課程，尤其是在那些無力負擔中文課程的學校。

鼎盛時期，全美大專院校有100多間這類機構。