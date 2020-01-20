孟晚舟案 紐時提4要素

中國電信巨頭華為首席財務官孟晚舟的引渡聽證會今天在溫哥華一家法庭開始，屆時全球政治、巨額資金、高科技和錯綜複雜的加拿大法律細節將彙集在一起。紐約時報提有關孟晚舟引渡聽證會，你應該知道的四個問題。

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據紐約時報說，47歲的孟晚舟曾在華為擔任秘書，後來成為公司的“門面”，在美國因欺詐指控要求將她引渡後，她於2018年12月在溫哥華被捕。自此，她一直被扣留在該市。她的被捕使加拿大陷入中美兩個世界大國之間的尷尬境地，並且嚴重破壞了該國與中國的關係。華為是中國最著名的企業之一。

孟晚舟被捕不久，中國拘留了兩名加拿大人，並指控他們從事間諜活動，一些人認為這是出於報復。它還通過限制豬肉、菜籽油和其他加拿大產品的進口來懲罰加拿大。讓問題更加複雜的是，加拿大正在決定是否允許華為參與其下一代5G網絡的開發。

紐約時報說，由於美國政府一再指責華為進行間諜活動、從西方競爭對手那裡竊取技術，該問題引發了極大的關注。特朗普政府辯稱，該公司受制於中國政府，對國家安全構成威脅。華為強烈否認這一點。

隨着此案的審理在溫哥華氣勢恢宏的不列顛哥倫比亞省最高法院拉開帷幕，以下是事件背景以及利害關係。第一孟晚舟是誰？

紐約時報說，孟晚舟是華為創始人任正非的長女。她出生於西部城市成都，擁有會計學碩士學位，25年前進入華為工作。被捕之前，她在公司的職責包括宣布財務業績，她還是該公司的董事會副主席。孟晚舟的英文名是Cathy或Sabrina，已婚，有四個孩子。

自被捕以來，她的生活一直受到限制。她繳納了1000萬加元的保釋金，可以相對自由地在溫哥華行動，她和丈夫在這裡擁有兩棟豪宅。她處於24小時監控之下，必須在腳踝佩戴GPS追蹤器。她目前住在該市富人區桑拿斯(Shaughnessy)一棟帶圍牆的七居室豪宅，價值約1400萬加元。審理該案的法官允許她搬至此地，在此之前，她住在另一個富人區價值約600萬美元的六居室房子里。

根據保釋條件，她可以在晚上11點宵禁前出門行動，包括前往附近的列治文市，那裡有一個多元化的華人社區，有供應中國各地佳餚的美食廣場以及充滿活力的文化生活。朋友和同事可以去看她。據一名安保人員稱，她的家人在聖誕節期間來到了加拿大。孟晚舟最近在華為網站上發表的一封公開信中寫道，自被拘押以來，她“經歷了恐懼”，但也為自己找到了更多的時間。她通過閱讀和畫油畫等方式打發時間。

報道稱，孟晚舟的保釋條件在加拿大激起了憤怒，因為批評人士將她的環境與中國逮捕的加拿大人的惡劣條件相比較，中國不許他們見律師或家人。

第二本周法庭上將會發生什麼？

紐約時報說，2019年1月，美國公布了一份全面的起訴書，其中包括指控孟晚舟以欺詐手段欺騙四家銀行，通過一家子公司讓它們清算在伊朗的交易，這違反了對伊朗的制裁。

在接下來的幾天里，副首席法官希瑟·霍姆斯(Heather Holmes)將審查孟晚舟案件是否符合加拿大法律規定的引渡基本要求：她在美國被指控的罪行在加拿大構成犯罪。這就是所謂“雙重犯罪”的法律概念。

加拿大檢方正在重點調查孟晚舟2013年在華為同在伊朗開展業務的星通的關係問題上，是否向滙豐銀行的代表撒謊的指控。檢方稱，她告訴滙豐，星通是其合作夥伴，儘管它實際上是華為的子公司，這使滙豐面臨受到制裁的風險。

據檢方在提交給法院的文件中寫道，“通過欺騙誘使銀行提供金融服務是犯罪行為。”

孟晚舟否認了這些指控。她的辯護律師認為，她被指控的罪行在加拿大不構成犯罪，因為加拿大沒有對在伊朗做生意的公司實施制裁。他們還聲稱，根據加拿大法律，滙豐不存在財務損失的風險，而這是欺詐罪名發生的先決條件。

據孟晚舟的律師在周五公布的文件中稱，“本質上，這是一起關於美國制裁實施問題的案件，假扮成加拿大欺詐案的樣子。”

紐約時報說，如果法官裁定此案不符合雙重犯罪的要求，那孟晚舟可能會被無罪釋放。

第三接下來會發生什麼?

紐約時報說，今年晚些時候，最高法院將處理孟晚舟的法律團隊提出的另一個論點：第一次被拘留時，她的權利遭到了侵犯。

加拿大邊境官員盤問了她三個小時，沒收了她的手機，索要了她的密碼，搜查了她的行李，然後逮捕了她。她的律師認為，這意味着加拿大和美國進行了“秘密刑事調查”。

如果法官發現孟晚舟的權利被侵犯，這個案子可能會被駁回。

辯方已經就孟晚舟被捕的方式對加拿大當局提起了單獨的民事訴訟，聽證會日期尚未公布。

該報道說，引渡律師加里·博廷(Gary Botting)寫過幾本關於加拿大引渡法的教科書，他說，他認為孟晚舟有充分理由證明自己的權利受到侵犯。著名移民律師理查德·庫蘭德(Richard Kurland)表示，此案意義重大，因為它有助於界定人們抵達加拿大後的憲法權利何時生效。

第四孟晚舟被引渡的可能性有多大?

紐約時報說非常大。1999年加拿大對引渡法的修改 至今仍然受到人權組織的廣泛批評，意味着大約90%的引渡請求得到批准。

法律專家說，如果引渡請求被認為是出於政治動機，或者被引渡者可能面臨死刑，那麼引渡請求可以被拒絕。

孟晚舟被捕後不久，特朗普總統表示，如果有助於跟中國達成貿易協議，他可能會考慮調解此案。她的律師聲稱，這些說法“威脅並腐蝕了法治”，應該取消美國引渡孟晚舟的資格。

如果孟晚舟在引渡案中敗訴，她可以一直上訴到加拿大最高法院，這一過程可能會持續數年。

紐約時報說，這個案子最終會從法律領域轉到政治領域。針對孟晚舟的最終司法裁決將交給總理賈斯廷·特魯多(Justin Trudeau)政府的司法部長，由他決定是否下令將孟晚舟送往美國。