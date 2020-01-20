故宮豪車撒歡吵至美國 洛杉磯曬豪宅議論紛紛

中國女子開奔馳（Benz）進北京故宮事件發酵，有媒體揭露，涉事女子近日現身美國再度炫富，其在洛杉磯還有一處豪宅，且房主被指與中國鋁業巨頭忠旺集團創始人劉忠田前妻有關，儘管忠旺方面出面撇清，仍引起關注。此外，有網友起底該女子，稱其違規早有先例，曾在研究生考試期間偷帶手機入場。稍早有消息曝料涉事女事主飛抵美國賭城拉斯維加斯網傳開心並再曬豪車。

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據世界日報今天報道說，“故宮奔馳女”疑現身美國又炫富！洛城豪宅也掀爭議。該女子開奔馳（Benz）進北京故宮事件發酵，有媒體揭露，涉事女子近日現身美國再度炫富，其在洛杉磯還有一處豪宅，且房主被指與中國鋁業巨頭忠旺集團創始人劉忠田前妻有關，儘管忠旺方面出面撇清，仍引起關注。此外，有網友起底該女子，稱其違規早有先例，曾在研究生考試期間偷帶手機入場。

據該報道稱，自稱有“紅色背景”、開車進故宮炫富的女網友“露小寶LL”，在惹出系列爭議後。華商網報導，其社交平台Instagram 19日最新定位顯示在美國拉斯維加斯。她的Instagram曾在事件後刪去所有帖子，而今日，她又忍不住發出與豪車的自拍照，並在評論里回復了網友“三個檸檬”。

報道引述香港01消息，“露小寶LL”此前曾在Instagram曬出照片稱，她2018年3月在洛杉磯富人區Newport Beach買下海景豪宅。當地房源信息顯示，這套房最近一次成交價為1181萬美元，佔地面積1821平方米，共有4個卧室和9個洗手間。

據報道說，有消息稱這套房子的產權於2018年8月24日轉至忠旺集團創始人劉忠田前妻名下。忠旺集團官網顯示，其至今已發展成全球第二大、亞洲最大的工業鋁擠壓產品研發製造商。對於網傳“露小寶LL”與忠旺集團相關消息，新京報報導，中國忠旺回應：經與劉忠田求證並獲其授權，特此聲明，“微博用戶‘@露小寶LL’發布的房產與忠旺集團或劉先生均無任何關係，劉先生並不認識微博用戶‘@露小寶LL’或其家屬。”

報道引述東莞時間網消息，有網友曝出一張照片。照片中，是長春理工大學研究生學位考試的試卷，旁邊還有一張答題卡。據稱，該照片最早由“露小寶LL”發出，她還寫下抱怨文：“很久沒有寫過這玩意了”。有網友質疑，明明不能帶手機進入考場，她這張照片是怎麼拍的？

據長春理工大學回應：“高露（網名“露小寶LL”）考試期間違反規定攜帶手機，違反考試紀律，當時未被監考老師發現而未作處理。不過，後因碩士學位論文沒有通過答辯，因此並未取得研究生畢業證和碩士學位證。”更稱“長春理工大學對自身名譽千般珍惜，萬般重視。感謝各位網友對學校的關心和支持！”