棄華為歐洲5G落後說 歐盟執委厲斥無稽

歐洲聯盟為歐洲5G建設是否應當採用華為引發爭論呈現激烈對撞，支持與反對的立場言辭趨於爭吵態勢。歐盟執委駁斥嚴格把關恐推遲5G上路的說法，分析說這也導致對華為風險的辯論升溫。

廣告 繼續瀏覽後續

據路透社報道說，歐盟執委駁斥嚴格把關恐推遲5G上路，對華為風險的辯論升溫。歐盟內部市場與服務執委布萊頓(Thierry Breton)昨天駁斥仰賴歐洲企業建造5G網絡將會拖延其推出的說法，加入了德國內部對中國華為風險日益激烈的辯論。

布萊頓周日在慕尼黑DLD會議的一場演說中警告德國和其他地區的決策者，新5G技術需要比前幾代更嚴格的安全規定。據布萊頓說，“設定嚴格的安全條件將不會拖延5G在歐洲的推出。”

該報道說，其說法與路透事先拿到的講稿內容一致。

據布萊頓又指，“歐洲，當然包括德國在內，處於正軌之上。我們沒有、也不會推遲在歐洲布建5G網絡。”

路透社說，布萊頓的警告和德國內政部長哲侯弗(Horst Seehofer)的評論呈現反差，哲侯弗稍早表示，若將中國企業排除在外，歐洲5G網絡建設將會至少延遲五至十年。據布萊頓表示，歐洲應該保有其“技術主權”，在戰略領域確保擁有本地的替代方案。布萊頓在新的歐盟執委會中主掌規模龐大的“單一市場”部門，負責制定行業政策。

歐盟成員國應該在其5G網絡中應用的“工具盒”安全標準將會在本月準備妥當，布萊頓補充稱，“歐洲歡迎所有人，但我們會發布越來越多的明確規定，所有人都當遵循這些規定。”

該報道說，布萊頓在他的演說中並未明確提及禁止華為，他稱“任何一家公司、無論是否為歐洲企業，如果能夠遵守歐洲規定，我們都歡迎。我們不會建立一個歐洲堡壘。”但是優待諾基亞(NOKIA.HE)及愛立信(Ericsson)(ERICb.ST)等歐洲企業的呼聲，以及設立更多嚴格的安全規範，將為華為競爭對手所樂見。