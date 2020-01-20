武漢冠狀病毒: 習近平下令了

中國武漢肺炎疫情迅速擴張之際，中國官方的《新華社》罕見今天晚上發消息，指面對不斷擴散和增加病例的新型武漢冠狀病毒，中國國家主席習近平20日晚間做出裁定，要求全國各級黨委和政府單位，必須做好防疫和控管工作。消息沒有透露習近平發出指示的時間地點細節。

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據上報今天報道，就武漢冠狀病毒，習近平下令加強防疫與監測工作，“把人民身體健康放第一位。”

武漢不明病毒性肺炎疫情蔓延，讓鄰近地區和國家不敢大意，包含日韓泰三國都陸續出現染病的個案。而中國內部的確診病例也達到217例，涵蓋武漢、北京和廣州三地；另有疑似病例7人，則分別在上海、四川、雲南、廣西和山東5省市。

該報道說，《新華社》報導，面對不斷擴散和增加病例的新型武漢冠狀病毒，中國國家主席習近平20日晚間做出裁定，要求全國各級黨委和政府單位，必須做好防疫和控管工作。官方報道透露習近平講話指，“將人民群眾生命安全和身體健康放在第一位，遏止疫情持續擴大。要全力救治患者，儘快查明病毒感染和傳播原因，加強病例監測，規範處置流程。要及時發布疫情信息，深化國際合作。目前正值春節期間，人員大範圍密集流動，做好疫情防控工作十分要緊。要加強輿論引導，加強有關政策措施宣傳解讀工作，堅決維護社會大局穩定，確保人民群眾度過一個安定祥和的新春佳節。”

近期，湖北省武漢市等多個地區發生新型冠狀病毒感染的肺炎疫情。截至20日18時，境內累計報告新型冠狀病毒感染的肺炎病例224例，其中確診病例217例(武漢市198例，北京市5例，廣東省14例)；疑似病例7例(四川省2例，雲南省1例，上海市2例，廣西壯族自治區1例，山東省1例)。

報道稱，距離除夕僅剩三天之遙，中國即將迎來“地表最大規模移動”的春運，屆時有上億人藉助公眾交通來往不同省市之間，也讓專家們擔憂，新型冠狀病毒是否會因此擴大範圍，甚至造成更多的病例。