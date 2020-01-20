武漢肺炎個案急升：全球204例 南韓現首例 港專家疑傳人高於「有限度」

武漢新型肺炎個案急升，該市衛生健康委員會公布，過去兩天，共新增136宗確診病例，使該市確診病例累積至198宗。另外，南韓確診一宗武漢新型肺炎個案，令全球病例增至204宗。香港不同專家質疑，新型病毒源頭並非單是武漢華南街市，並已擴散至中國其他省市，而以全球在六星期內已有超過二百宗已知個案看來，世界衛生組織指該病毒屬「有限度人傳人」的評估難以解釋有關情況，促請世衛和當局重新評估病毒人傳人的風險。

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經使用新型快速測試後，武漢新型冠狀病毒感染肺炎個案急遽增加。武漢市衛健委今(20日)晨通報，18和19日共新增136個新型肺炎病例，新增死亡一例，即該市確診新型冠狀病毒感染肺炎個案累積到198例，當中三人死亡，在院治療的170人中，重症35人，危重症9人，輕症126人，另有25人已出院。

另外，武漢肺炎跨越國境的感染個案增加，繼泰國和日本之後，南韓今天亦確診首宗新型冠狀病毒肺炎病例。南韓疾控中心表示，病者是一名來自武漢的35歲中國女子，她上星期曾到武漢，昨日乘飛機抵達首爾後出現發燒、呼吸問題和其他癥狀，目前在南韓國家指定的醫療機構接受治療。

若把武漢和京深兩地的確診個案累加，中國已有201宗確診武漢肺炎病例，計及三宗外國病例，全球確診武漢肺炎病例有204宗。

另在香港、澳門、台灣、南韓、越南、新加坡等地紛紛發現懷疑個案，當中，以香港的懷疑個案最多，截至18日午夜，已有99人因肺炎癥狀入院而又在發病前兩周曾經到過武漢，其中有19人留院，至今未有確診武漢肺炎病例。

面對武漢肺炎擴散，中國衛健委堅稱，新病毒疫情目前「可防可控」，但傳染來源尚未找到，傳播途徑亦未能完全掌握，需嚴密監控病毒變異，已向全國醫療機構發出防控通知，要求接收發燒病人時，須詢問病人兩星期內曾否到過武漢。另外，亦已向各省派出工作組指導防疫，要求各地加強檢測，及時發布確診個案信息。

而世界衛生組織昨(19日)在武漢衛健委公布18和19日的最新病情前在推特(Twitter)表示，有證據顯示，新病毒可有限度人傳人，但未有明確證據顯示病毒可持續人傳人。

不過，香港醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超今早在電台節目質疑世衛的評估，指經動物傳人的初發傳染病，若說人傳人效率不高，不足以在短時間內造成大型小區爆發，但武漢新型冠狀病毒在短短六星期已發現二百宗已知個案，「有限度人傳人」的說法不足以解釋武漢肺炎感染情況，促請世衛重新評估病毒人傳人的風險。

他又說，從公布的個案數據看核，並非所有患病者有明顯的接觸史，故此質疑早前專家稱傳播需要緊密接觸的說法。