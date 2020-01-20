武漢肺炎疫情或允許出省 兩天入侵廣東上海浙江與北京 微信普通人憂問如何預防

中國新報140例疑似感染武漢肺炎病毒。該病毒仍然屬於神秘性質，即沒有明確確定種類，也沒有疫苗對抗。中國官方開始廣為傳發標明是世界衛生組織的介紹以及建議如何預防的文件，引髮網絡更多普通人關注與擔心。官方報告已有第三例感染死亡，法新社以及路透社均報告，韓國一例感染死亡，逝者是一名中國遊客。兩天之內，武漢肺炎疫情突進廣東，上海，浙江以及北京。中國網絡開始大量流傳各醫院白大褂防化面罩的嚴陣以待圖片。

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據路透社今天報道，中國武漢市衛健委周一凌晨公告，周末兩日（18日-19日）該市新增新型冠狀病毒感染的肺炎136例，死亡1例。此外廣東省衛健委和北京市大興區衛健委分別確認，廣東和北京均分別首次確診1例和2例新型冠狀病毒感染肺炎確診病例。

截至19日22時，武漢市累計報告新型冠狀病毒感染的肺炎病例198例，已治癒出院25例，死亡3例。目前仍在院治療170例，其中輕症126例、重症35例、危重症9例，均在武漢市定點醫療機構接受隔離治療。

國家衛建委周日稍晚在網站上指出，當前疫情仍可防可控。但新型冠狀病毒傳染來源尚未找到，疫情傳播途徑尚未完全掌握，病毒變異仍需嚴密監控。

在武漢市周末136例新增患者中，男性66例、女性70例；年齡最小的25歲，年齡最大的89歲；發病日期均在1月18日前；首發癥狀大多為發熱、咳嗽或胸悶、呼吸困難。新增病例相關流行病學調查正在深入進行，其密切接觸者也在追蹤中。

據廣東省衛健委表示，國家衛健委1月19日確認該省首例輸入性新型冠狀病毒感染的肺炎確診病例。患者為66歲男性，現居深圳，2019年12月29日赴武漢探親，2020年1月3日出現發熱、乏力等癥狀，1月4日返深後就診，1月11日轉至深圳市定點醫院隔離治療。現患者病情穩定，已對密切接觸者進行追蹤隨訪。

路透社說，北京市大興區衛健康委在其官方微博上表示，大興區醫療機構接診的兩名有武漢旅行史的發熱患者，根據臨床癥狀和流行病學調查，經疾病預防控制中心檢測及專家組評估，確認為新型冠狀病毒感染的肺炎病例。兩名患者已在定點醫院接受隔離治療，目前無呼吸道癥狀，病情平穩。大興區已對密切接觸者開展醫學觀察，目前無發熱等異常情況。

至此，泰國，日本，韓國均報告疑似病例。

法新社引述有關專家分析，中國武漢肺炎疫情可能遠比報告情況嚴重，武漢患者或多達1700多人。此一消息沒有得到中國官方澄清呵斥。