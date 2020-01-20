武漢肺炎 北京快速陷落 一日多例確診

北京市衛生健康委員會20日晚宣布，全市又新增3例武漢肺炎病例，北京市確診的武漢肺炎病例目前已增至5例。圖為武漢一處海鮮市場，世衛組織表示應與最近爆發的不明肺炎有關。

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據中央社今天報道說，北京武漢肺炎疫情一日兩報，增至5人確診。北京市衛生健康委員會今晚宣布，全市又新增3例武漢肺炎病例，連同今天凌晨先確診的2例，北京市確診的武漢肺炎病例目前已增至5例。而在新增的3例中，有1例病情陷入危重狀態。

該報道引述官方的中新社消息，根據北京市衛健委通報，今晚新確診的3例中，2名男性患者分別於7日及9日去過武漢，並短暫逗留，13日及14日先後出現發燒和呼吸道癥狀；另1名為老年女性患者則是從武漢赴北京探親，13日出現發熱和呼吸道癥狀。根據上述3例的臨床癥狀和流行病學調查結果，再經疾病預防控制中心檢測及專家組評估，今晚確診為武漢肺炎。

據通報指出，這3名患者已在定點醫院接受隔離治療，其中2人病情平穩，1人病情危重。

根據通報，與上述3名病例有密切接觸者已知有23人，均已接受北京市官方的醫學觀察，目前並無出現發燒等異常情況。

據消息說，而今天凌晨由北京市大興區確診的2名武漢肺炎病例，有密切接觸者共44人，也已接受開展醫學觀察，目前也無出現發燒等異常情況。