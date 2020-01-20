網傳解放軍泄密攻台路線圖

台灣大選過後，中國解放軍又對台展開心理戰。中國多個民間論壇，昨日同時流出一張解放軍“南部登島作戰群指揮所”的兵推（模擬作戰）圖照片，疑為侵犯台灣的路線。台灣國防部今日發表聲明指，三軍部隊已完成相關整備，保持高度警覺，確保台海安全與穩定，使全民能夠安心歡度農曆新年，呼籲台灣人放心過節。

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據蘋果日報今天報道說，心戰施壓，解放軍故意漏攻台兵推圖。台國防部指：全民放心過年。

據該報道說，這張所謂的兵推圖照片，昨日在微博、天府社區、鼎盛論壇等流傳，據稱是南部戰區登陸作戰指揮中心內拍攝，前面及左右兩邊均是軍人對着電腦進行“兵推”，圖中間則是台灣的3維地形圖，上頭布滿黑色標記，海上也放了一些軍艦。指揮所牆上還掛了一張“南部登島作戰群裝載航渡圖”，當中有1條路線指出，解放軍模擬攻佔金門後拿下澎湖，再繼續往台灣南部地區進軍，而另1張圖則顯示解放軍登島後的行軍方向。

據有網民指，中共發放這張照片的動機不純，“中共將這麼機密的軍事機構內部照片在社交媒體刊登，而且不刪帖，顯然是有目的，就是恫嚇台灣。中共覺得台灣人是嚇大的嗎？”

該報道稱，台灣國防部今日發布聲明回應：“國軍基於確保國家安全之職責，對於台海及區域安全情勢，與當面共軍演訓、機艦動態等，均能運用聯合情、監、偵系統，嚴密掌握，即時應處。”台灣國防部又指，軍方並沒有所謂假期，將依經常戰備時期突髮狀況處置規定，完成三軍戰備部隊相關整備，保持高度警覺，確保台海安全與穩定，使全民能夠安心歡度農曆新年。