肺炎疫情 中國醒了 習近平發話後李克強開腔 首席專家急赴武漢

中國武漢爆發神秘肺炎疫情並迅速擴散。官方多日均指可控並未報新增病例後，連日報告多地出現疫情。中國官方媒體新華社今天報導中國國家主席習近平下達指示，稍後國務院總理李克強也講話，催動全國動員與警戒。消息說，中國首席疫情專家鍾南山率隊緊急前往武漢調研，但行程與日期均未見報。

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據中國新華社說，中國國家主席習近平發出指示，要求全國各級黨委和政府單位，必須做好防疫和控管工作。官方報道透露習近平講話指，“將人民群眾生命安全和身體健康放在第一位，遏止疫情持續擴大。要全力救治患者，儘快查明病毒感染和傳播原因，加強病例監測，規範處置流程。要及時發布疫情信息，深化國際合作。目前正值春節期間，人員大範圍密集流動，做好疫情防控工作十分要緊。要加強輿論引導，加強有關政策措施宣傳解讀工作，堅決維護社會大局穩定，確保人民群眾度過一個安定祥和的新春佳節。”

據上報報道說，中國總理隨後國務總理李克強也做出批示，要求各部門和地方單位，要以對人民群眾健康高度負責的態度，全力以赴做好防疫工作。李克強說，“做好與世界衛生組織（WHO）、有關國家和港澳台地區的溝通協調，密切協作形成合力，堅決防止疫情擴散蔓延。”

據中央社今天報道，有中國媒體人披露，中國首席傳染病學專家鍾南山19日率領“國家高級別專家組”，在武漢針對病患收治醫院、疾控中心及爆發疫情的市場進行調研，當天即趕回北京。但官方並未公布這一消息。

這項訊息是在今天下午，由中國媒體人唐建光透過新浪微博披露，內容包括這個專家組在武漢的“疫情防控工作”調研行程，以及成員名單。

中央社說，鍾南山現年83歲，是中國知名傳染病學專家。2003年中國爆發嚴重急性呼吸道癥候群（SARS）期間，鍾南山曾否定當時中國國家疾病預防控制中心關於“典型衣原體是非典型肺炎（中國對SARS的稱呼）病因”的觀點，為視為扭轉疫情的關鍵，使他被冠上“抗擊非典第一功臣”的稱號。

根據這份曝光的行程，這個專家組除擔任組長的鐘南山外，還包括傳染病診治國家重點實驗室主任李蘭娟、香港大學醫學院教授袁國勇、中國疾病預防控制中心主任高福、中國疾病預防控制中心流行病學首席科學家曾光、北京協和醫院重症醫學科主任杜斌等專家。

該報道說，此外，包括中國國家衛生健康委員會副主任於學軍、疾病預防控制局長常繼樂、醫政醫管局長張宗久、湖北省副省長楊雲彥、武漢市副市長陳邂馨在內的官員，也是專家組的成員。

行程顯示，鍾南山等人19日上午首先聽取湖北省、武漢市官方對武漢肺炎的疫情防控工作報告；接着前往專門收治武漢肺炎的金銀潭醫院，了解病患治療情況；再轉往武漢市疾控中心，了解病毒標本採樣檢測情況；最後前往爆發疫情的華南海鮮市場周邊視察。在行程結束後，團員在當天下午召開閉門研討會議。會後除湖北當地團員外，其餘團員隨即趕回北京。