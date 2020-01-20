蔡英文回應蔡習會：只要有助兩岸和平任何型態互動都可考慮

台灣總統蔡英文在1月20日晚間播出的電視專訪中，回答如果有機會與中共國家主席習近平進行「蔡習會」，是否願意出席時表示，只要有助於兩岸和平穩定，她希望能在她勝選之夜所說過的「和平、對等、民主、對話」的基礎上促成兩岸互動，而且任何形態的互動，她都可以考慮。

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不過去年11月28日蔡英文競選時受訪被問到同一問題的答案是，若有助於維持兩岸和平穩定，她相信任何領導人都會考慮，但絕不能以國家主權及安全作為代價。

北京時間2020年1月20日，蔡英文在三立電視台專訪中和主持人對話時，則是這麼說的(原音)，「如果有機會蔡習會？和平、對等、民主、對話，這八個字，確實就是我們希望，在這個基礎之上，來促成兩岸的互動，任何形態的互動，我們都可以來考慮」。

媒體問到，如果中共真的進犯台灣，台灣有能力自保嗎？蔡英文說，自我防衛能力應該是有足夠信心，但仍然要持續強化，這不會停止在某一個時間點，但我們還是要有一個重要的決心，就是和平。

被問到有人認為習近平是這次選舉的「超級助選員」，她未來如何面對與中國的關係？蔡英文回答說，這次選舉台灣人集結了很大的聲音透過選舉表達出來，就是不能接受一國兩制，因為台灣現在是一個自由民主的社會。每一個人都很習慣這種生活方式，也不願意這種生活方式被改變，這個聲音是非常清楚的。

她說，世界各國也都用這個角度看這次選舉，所以非常期待中國，可以仔細聆聽這一次台灣人民想表達的訊息，在考慮相關政策時，能注意這個訊息是滿強烈的。

另對於有政治觀察家認為這次選舉是美國代理人與中國代理人的戰爭，蔡英文說，說是代理人戰爭，「也有點過頭了」，台灣人在這次選舉，是為了維護自己的民主與自由的價值，才是這次選舉真正的意義所在。

國防方面如何進一步提升？她表示，必須確認一件事情，和平穩定是處理兩岸問題最高的原則，但是我們也必須讓自己有足夠的防衛能力，也只有足夠的防衛能力才能確保和平，我們的目標是和平穩定，而國防是確保和平穩定重要的一件任務。所以一方面我們開始加速自己研發，國機、國艦國造，若一時技術不足時，也進行軍購，在整個軍事整備的過程，都傾全力在做。

法廣特約記者陳民峰台北報導