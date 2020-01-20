驚曝北京眼科醫生也被砍了

中國近來醫患衝突事件不斷，繼北京民航總醫院一名女醫生遭病患家屬持刀刺頸致傷重去世後，北京朝陽醫院今天再度發生類似暴力事件，多名醫生因不明原因遭病患家屬砍傷，目前仍搶救中。

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據中央社今天報道說，中國醫暴再一樁，北京朝陽醫院眼科醫生遭砍。報道綜合新浪新聞、社群平台微博消息，今天下午，中國北京朝陽醫院傳出有多名醫生遭病患家屬持刀砍傷。其中一名陶姓眼科醫生傷重倒地，據消息，他的後腦杓及手臂都遭砍傷，目前在搶救中。

該消息指出，傷者除醫生外，現場一名帶小孩就診的家屬也遭波及誤傷；目前持刀行兇的病患家屬已被警方逮捕。

中國網友拍攝的影片顯示，案發現場血跡斑斑，血跡自診間綿延到走廊，當時在現場的網友表示，自己剛完成醫院帳單繳費，“就聽見慘叫聲，醫生們大喊快報警，殺人了！”

據該報道稱，中國醫暴事件不斷，去年12月底，北京民航總醫院一名楊姓女醫師在急診室遭病患家屬持刀刺頸，導致傷重不治去世，引發中國對處理醫患衝突暴力政策不足的討論。

報道引據陸媒澎湃新聞蒐集中國10年來295起醫療暴力事件綜合指出，共有362名醫護人員受傷、99名醫護人員遭患者或家屬持刀襲擊，24名醫生因此身亡。香港明報引述多名醫護人員說法指出，中國大量的醫暴事件起源於不成熟的國家醫藥政策，以及大眾因為接受過多的宣傳，對醫生期望過高所致。大量的醫暴事件也導致中國“學醫不從醫”的人數逐漸上升，北京協和醫學院教授張宏冰2018年接受陸媒半月談雜誌訪問時就表示，“儘管我國每年培養60萬醫學生，但真正穿上白大褂的只有約10萬人”。

中央社說，中國近來也有醫院主動採取措施保護醫護人員，據中國新聞網，為確保來院人員未攜帶殺傷性器具，廣西南寧市第二人民醫院在門口架設安檢門，實施“先安檢，後看病”，要求患者及家屬嚴禁攜帶刀具進入醫院，該醫院保全人員表示“家屬若有使用水果刀、剪刀的需求，可向醫院工作人員借用”。