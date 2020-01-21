世衛組織：預防武漢肺炎系列防護措施

被指事發的武漢華南海鮮市場資料圖片

WHO指出，減少接觸和減少傳播一系列疾病的標準建議包括，保持基本的手部和呼吸道衛生，堅持安全飲食習慣，並儘可能避免與任何錶現出有呼吸道疾病癥狀（如咳嗽和打噴嚏等）的人密切接觸。

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如何保護自己

可以降低傳染武漢肺炎的方法：

1. 用肥皂和清水洗手或使用無水酒精類免洗液揉搓

2. 在咳嗽和打噴嚏時，要使用紙巾等摀住鼻子和嘴

3. 避免跟感冒或類似流感癥狀的人士近距離接觸

4. 肉、蛋類食物要徹底煮熟後食用

5. 避免跟野生或農場動物無防護接觸

怎麼洗手才算乾淨？

如果用香皂和水洗手，務必揉搓時間在40-60秒以上。

如果用酒精免洗液洗手，務必揉搓時間在20-30秒。

在潮濕的市場買菜怎麼才安全？

1. 在接觸動物和動物製品後，要用肥皂和清水洗手

2. 避免接觸眼睛、鼻子以及嘴巴

3. 避免接觸生病的動物和變質的肉

4. 避免在市場上接觸流浪動物、廢棄物和廢水

在潮濕的市場工作怎麼才安全？

1. 在接觸動物和動物製品後，頻繁使用肥皂和清水洗手

2. 每天至少消毒一次設備和工作區域

3. 處理動物和動物產品時，穿防護服、戴手套並戴上面部防護罩

4. 下班後脫下防護服，每天清洗完畢後留在工作現場

5. 避免家人接觸弄髒的工作服和鞋子。