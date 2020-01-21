世衛組織：預防武漢肺炎系列防護措施
發表時間：
WHO指出，減少接觸和減少傳播一系列疾病的標準建議包括，保持基本的手部和呼吸道衛生，堅持安全飲食習慣，並儘可能避免與任何錶現出有呼吸道疾病癥狀（如咳嗽和打噴嚏等）的人密切接觸。
廣告
如何保護自己
可以降低傳染武漢肺炎的方法：
1. 用肥皂和清水洗手或使用無水酒精類免洗液揉搓
2. 在咳嗽和打噴嚏時，要使用紙巾等摀住鼻子和嘴
3. 避免跟感冒或類似流感癥狀的人士近距離接觸
4. 肉、蛋類食物要徹底煮熟後食用
5. 避免跟野生或農場動物無防護接觸
怎麼洗手才算乾淨？
如果用香皂和水洗手，務必揉搓時間在40-60秒以上。
如果用酒精免洗液洗手，務必揉搓時間在20-30秒。
在潮濕的市場買菜怎麼才安全？
1. 在接觸動物和動物製品後，要用肥皂和清水洗手
2. 避免接觸眼睛、鼻子以及嘴巴
3. 避免接觸生病的動物和變質的肉
4. 避免在市場上接觸流浪動物、廢棄物和廢水
在潮濕的市場工作怎麼才安全？
1. 在接觸動物和動物製品後，頻繁使用肥皂和清水洗手
2. 每天至少消毒一次設備和工作區域
3. 處理動物和動物產品時，穿防護服、戴手套並戴上面部防護罩
4. 下班後脫下防護服，每天清洗完畢後留在工作現場
5. 避免家人接觸弄髒的工作服和鞋子。