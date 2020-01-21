中共政法委罕見厲文 刻意遲報瞞報疫情釘歷史恥辱柱

中共中央政法委微信公眾號“長安劍”1月21日發表的文章，文中寫道，自欺欺人，只會讓疫情愈演愈烈，把一場原本可控的天災，變成付出巨大代價的人禍。該文警告，刻意遲報瞞報者將被釘在歷史恥辱柱上。

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據聯合早報今天報道說，中共中央政法委指：刻意遲報瞞報者將被釘在歷史恥辱柱上。

中共中央委員會政法委員會發文表示，誰為了一己之利，刻意遲報瞞報，誰就將永遠被釘在歷史的恥辱柱上。據中共中央政法委微信公眾號“長安劍”1月21日發表的文章，文中寫道，自欺欺人，只會讓疫情愈演愈烈，把一場原本可控的天災，變成付出巨大代價的人禍。

該報道稱，文章強調，武漢新型肺炎讓很多人聯想到2003年的SARS疫情。但當年信息公布的那條老路，“我們沒有重走”。文章寫道，中國國家衛生健康委員會請出了當年抗擊SARS的領軍人物鍾南山。讓民眾安心的不僅是鍾南山的防疫經驗，而是信息公開帶來的高度重視。

據該文章強調，比病毒傳染更可怕的，是恐慌的傳染。唯有公開，才能最大程度地減少恐慌。及時準確權威地公布疫情相關的所有信息，是另一種防止疫情外溢的非物理隔離手段。

報道稱，該文章引述中國國家主席習近平1月20日對疫情的指示：要把人民群眾生命安全和身體健康放在第一位，堅決遏制疫情蔓延勢頭。文章表示，“把人民放在心中最高的位置”不是一句口號，而是行動。“誰把政客的面子，看得比人民利益還重，誰就是黨和人民的千古罪人。誰為了一己之利，刻意遲報瞞報，誰就將永遠被釘在歷史的恥辱柱上。”