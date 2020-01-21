前國際刑警主席孟宏偉今遭判13年 未剝奪政治權利引聚焦

中國天津市第一中級人民法院今天對前公安部副部長孟宏偉受賄案一審公開宣判，孟宏偉被判處有期徒刑13年6個月，並處罰金人民幣200萬元.中央社報道指判決並未剝奪孟宏偉政治權利。孟偉宏的妻子高歌與一對雙胞胎兒子已於2019年5月獲得法國政治庇護，並保有其法國資產。

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據中央社今天報道，國際刑警組織前主席孟宏偉受賄被判13年6月。2008年9月底，孟宏偉在國際刑警組織（Interpol）主席任內自法國總部返回中國後失聯。同年10月，他的妻子高歌在法國報案並向外媒控訴孟宏偉遭到中國當局政治迫害，引發國際關注。

該報道說，2018年10月8日，中國公安部通報，孟宏偉涉嫌收受賄賂，正接受調查。2019年5月10日，他被依受賄罪起訴；同年6月20日一審開庭審理，至今天才一審宣判。

報道引據天津第一中院官網通報，經審理查明，2005年至2017年，被告人孟宏偉在擔任公安部黨委委員、副部長、中國海警局局長期間，利用職務上的便利，為有關單位和個人在企業經營、職務升遷等事項上謀取利益，或者利用本人職權、地位形成的便利條件，透過其他國家工作人員職務上的行為，為他人謀取不正當利益，非法收受相關人員給予的財物共計摺合1446萬餘元。

法院認為，孟宏偉的行為構成受賄罪，應依法懲處。鑒於孟宏偉到案後主動交代了辦案機關尚未掌握的大部分受賄犯罪事實，如實供述全部犯罪事實，認罪悔罪，並考慮“有部分贓款贓物未能追繳”等情節，法庭依法作出上述判決。據通報，孟宏偉當庭表示服從法院判決，不上訴。今天宣判罕見並未剝奪他的政治權利。

中央社說，孟宏偉落馬的真正原因，眾說紛紜，但此舉使得中國失去在國際刑警組織的主導地位。

2019年3月27日，中國公安部長趙克志主持召開公安部黨委（擴大）會議，傳達學習黨中央關於給予孟宏偉開除黨籍、開除公職處分的決定，宣稱要徹底肅清“周永康、孟宏偉的遺毒遺害”，暗示孟的落馬與周永康案有關。

孟偉宏的妻子高歌與一對雙胞胎兒子已於2019年5月獲得法國政治庇護，並保有其法國資產。