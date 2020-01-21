北京故宮豪車撒歡震驚 台北故宮民眾監督無處炫特權

中國故宮內闖入特權者豪車撒歡炫富事件，台灣的故宮方面則說，不會有這樣的醜聞發生。專家稱因為第一個法律規範，第二個行政規範，第三個是人民的監督，第四個是自我的意識，這幾個方面來講，基本上沒有這類似的特權。台灣民主化以後，一般民眾對政府的基本要求就是反特權，不太會出現類似北京故宮的特權行為。

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據自由亞洲報道，故宮有兩座，奔馳只能進一家。網名“露小寶LL”的青年女子在微博上發布照片，露骨地炫耀她和另一位青年女子把奔馳越野車開進了故宮博物院太和門廣場，並停在太和殿金水橋旁邊。

剛剛過去的這個周末，雖然有中美經貿協議簽署、新型冠狀病毒傳播等重大事件，但佔據中國社媒頭條的卻是紅三代把特權車開進了故宮。但與北京的故宮相比，台灣的國立故宮博物院卻鮮有特權現象。這起在網絡上激起千層浪的事件發生在上周五（1月17日）。網名“露小寶LL”的青年女子在微博上發布照片，露骨地炫耀她和另一位青年女子把奔馳越野車開進了故宮博物院太和門廣場，並停在太和殿金水橋旁邊。她在博文中寫到，“趕着周一閉館，躲開人流，去故宮撒歡兒。”

該報道說，故宮是世界文化遺產，在中國具有崇高的文化地位，機動車一般不許入內。“露小寶LL”的行為立即被網民廣泛指責為特權現象。據海外親北京的媒體多維網報道，這位“露小寶LL”是中共建政元老之一何長工的孫子何剛的妻子高露，也就是通常所謂的紅三代。

報道引述身居紐約的中國醫生何岸泉認為這在中國稀鬆平常：“故宮這個事件展現的特權是冰山一角，只是很表面的一層，她只是把奔馳開進去，壓了一下地皮，和其他特權比起來，真的是小巫見大巫。 ”旅居美國的中國戰略分析雜誌社社長李偉東曾多次參觀故宮，他分析說，這一事件還未必要上升到紅色特權的高度：據他認為，“中國這個腐敗或者特權是無處不在的，還有很多低等級的特權，就是看門的給你放個口子，這車就進去了。”

該報道說，故宮博物院在17日事件發生當天，很快通過微博發表聲明，承認了奔馳車開進故宮的事實，並且深表痛心、誠心道歉。但周一，故宮博物院院長王旭東又再次聲明，解釋說，事件的起因是因為上周一，在閉館日有活動，博物院臨時改變了停車處，並且停車的地面是現代材料。前後矛盾的說法並沒有引來網友的諒解，反而遭到了恥笑，並進一步引發了對故宮博物院管理體制的質疑。

故宮的管理歷年來飽受批評。早在2011年，媒體就曆數了故宮的十大醜聞。例如：就在2011年，故宮內的建福宮花園被委託企業擅自用來招攬富豪會所的成員。同一年，新聞還爆出，故宮圖書館善本書庫在7年裡丟失了上百本古籍。

但在故宮停車事件中，網友更為關心的還是特權現象。

上周，中共中央黨校主辦的《學習時報》吹捧中國國家主席習近平有“平民情懷、貴族氣質"。李偉東借用這種說法，批評了故宮停車事件的本質，“他們認為他們是這個國家的執政黨，他們當了權了，他們就是貴族。他們腦子裡就是這個概念。紅色一代、二代、三代，反正紅色家族在掌權，我們就是貴族。這實際是經典的專制意義的貴族。”

自由亞洲說，在台灣，有一座與北京故宮博物院遙相呼應的國立故宮博物院。與北京故宮不同，台北的這座博物院主要是收藏從北京故宮搬運到台北的部分文物。身在台灣的淡江大學黃介正教授指出，在這個博物院沒有特權的空間：“第一個法律規範，第二個行政規範，第三個是人民的監督，第四個是自我的意識，這幾個方面來講，基本上沒有這類似的特權。”據黃介正說，台灣民主化以後，一般民眾對政府的基本要求就是反特權，不太會出現類似北京故宮的特權行為。