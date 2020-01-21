習近平受挑戰 故宮豪車撒歡全國公憤警示民眾對特權與貧富懸殊不接受

上周五發布的這些照片在中國引發了一場有關富裕家庭享有特權的辯論。與此同時，中國主席習近平正試圖說服公眾，他在努力消除腐敗，縮小貧富差距。紐約時報說，該事件繼續發酵，中國特權階級受審視。紐約時報引述專家認為，以前中國人承認貧富之間存在鴻溝，現在他們不再接受這種差距，這也對習近平提出了挑戰。

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據紐約時報報道，開車進故宮事件發酵，中國特權階級受審視。豪車進故宮這些照片幾乎是一經發出就引得群情激憤。er 照片中，兩名女子在中國最神聖的地方之一：北京故宮裡，微笑着炫耀一輛閃亮的梅賽德斯-奔馳SUV。其中一名女子在微博上炫耀自己（在閉館日）得到特別允許進入故宮“撒歡”。故宮是一個以擁擠聞名的旅遊景點。

該報道說，上周五發布的這些照片在中國引發了一場有關富裕家庭享有特權的辯論。與此同時，中國主席習近平正試圖說服公眾，他在努力消除腐敗，縮小貧富差距。

許多民眾譴責涉事女子高高在上，該女子經常在社交媒體上炫富。一些人說，她玷污了紫禁城這座中國古代帝王的住所，習近平曾試圖將其打造成中國文化遺產的一張世界名片。

據一個微博名為丁磊的用戶寫道，“不要用你的特權碾壓中國的臉面。”

故宮通常禁止車輛入內，目前尚不清楚涉事女子及相關車輛是如何獲得許可的。故宮博物院在社交媒體上也受到了廣泛的批評。它在周五的一份聲明中承認，周一閉館期間“開車進故宮事件”屬實，但未透露其他細節。該機構還表示，他們對所發生的事情“深感痛心”，誓言將“嚴格管理”，杜絕此類現象在今後發生。

微博名為“露小寶LL”的這名女子最初曾為自己的行為辯護。她後來在微博發帖稱，自己是來故宮看展的。她說，“取個景不違法吧？”中國媒體發布的截圖顯示，這名女子寫道。“你們不知道可以，但是隨便罵人就很不對了。”她的社交媒體帖文引發了廣泛的奚落，這些帖文隨後被刪除。

紐約時報說，她沒有立即回復我們在周六發出的尋求置評的信息。

該報道說，這名女子發布的照片迅速在中國互聯網上傳播開來，吸引了成千上萬的評論，並激發出大量米姆和評論文章。一些人貼出描述一名富有的北京純真少女尋求冒險的短篇故事。還有人傳播假的奔馳廣告，聲稱它的汽車可以穿越任何地形，甚至紫禁城。

據分析人士說，對照片產生的大規模憤怒反映出，在政府承諾教育、醫保和社會福利公平之時，中國社會對人脈豐富的個人所享有的特權感到焦慮。據蘇州的西交利物浦大學媒體與傳播學講師錢憶親說，“以前，中國人承認貧富之間存在鴻溝，”錢憶親說，“現在，他們不再接受這種差距。”

這對習近平提出了挑戰，因習近平經常談到希望減少經濟不平等以及消除腐敗。據錢憶親說，“從黨的角度來看，你想保持國內穩定，不希望出現這類小問題，而這可能會引發更大範圍的反對。”

紐時稱，周六，嚴格控制互聯網的中國政府似乎希望限制對該話題的討論，審查了微博和其他社交媒體網絡上的一些帖子。執政的中國共產黨的官方報紙《人民日報》周六發表評論稱，國家文物受到了侵犯。《人民日報》寫道：“規則面前，人人平等，任何人都沒有‘撒歡兒’的特權。”