新型肺炎蔓延中國四省市 全球223人感染 死亡增至4人 專家籲盡量勿往武漢

武漢新型冠狀病毒肺炎繼續在中國蔓延，並出現人傳人，除了爆發地武漢有198人確診最多病例外，廣東省及北京和上海兩個直轄市亦有人受感染，令全中國確診病人增至219人；連外國4名患者，全球有213人感染武漢新型肺炎。當中，武漢再有一名病人死亡，令死亡人數增至四人。曾到武漢了解情況的香港專家袁國勇以新型肺炎「疫區」形容武漢，他和中國國家衛健委高級別專家組組長鍾南山都警告市民，如非必要，勿往武漢。

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香港大學感染及傳染病中心總監何栢良今(21日)早在電台節目中表示，現時的情況是「亮了兩盞紅燈」，第一是確診個案在短時間內噴射式上升，第二是疫情在武漢以外的地區廣泛傳播，估計病毒正在適應或已經適應人傳人的傳播方式。

由於香港與中國接壤，且兩地交流頻繁，港府食物及衛生局局長陳肇始形容，香港出現武漢肺炎確診個案可能是「下一分鐘」的事情，為此，香港將加強預防，即日起，武漢來港航班的旅客須填寫健康申報表，若符合呈報準則，便須到公立醫院接受隔離；另外，由病發前曾赴武漢，醫生便須呈報個案，擴大至曾赴湖北省出現病徵亦須呈報。

武漢市衛生健康委員會今天晨公布，截至19日午夜，再有一名新型肺炎患者死亡，令死亡人數增至四人。男死者姓陳，89歲，於本月13日發病，五日後因嚴重呼吸困難入院救治，翌日午夜搶救無效死亡。

衛健委續稱，仍然留院治療的169人中，重症35人、危重症9人。另有15名醫護人員確診感染，一名醫護人員屬疑似病例，16人中，一人病情危重，其餘病情穩定。一般理解，醫護人員受感染是病毒可以人傳人的證明之一。而鍾南山已表示，此病肯定可以人傳人。

另外，上海亦新確診一名新型肺炎個案，令該市確診患者增至二人，疑似個案則有四人。新增確診患者是一名35歲男子，他在11日從武漢反回上海後，出現發燒、咳嗽、流鼻涕等癥狀，五天後於門診就醫併入院隔離治療，對新型冠狀病毒檢測結果是陽性。至於首宗確診個案的患者則是武漢赴滬的56歲女居民。

至少尚有4省有疑似個案

至於其他省市，廣東省是武漢以外最多確診新型肺炎個案的地方，共有14宗，分別是深圳9宗、珠海3宗、湛江及惠州各一宗；9男5女患者中，有兩人未曾到過武漢，但與病患者有密切接觸史，這亦是病毒人傳人的左證。

北京方面，亦有5宗確診個案。

除上述四個省及直轄市外，四川、雲南、廣西及山東等多個省市亦有疑似病例。

國家衛健委高級別專家組組長鍾南山表示，武漢與廣東已出現病毒人傳人，他建議體溫高者不要離開武漢，估計春節期間患病人數還會增加，要防止傳播及出現超級傳播者。