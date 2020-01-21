歐盟峰會或涉華為 默克爾指會後在決定華為取捨

默克爾所屬的保守派陣營對於是否支持執政夥伴德國社會民主黨的一項提議存在分歧。基民盟多位官員表態支持採用華為，但社民黨持反對立場，社民黨的提議若獲得批准，將實際上把華為排除在5G網絡部署之外。默克爾主張等下一屆歐盟峰會後再做出決定，分析認為，歐盟峰會將對華為問題協調立場。

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據路透社報道，德總理默克爾尋求3月歐盟峰會後再決定對華為的立場。據參與議題討論的消息人士稱，德國總理默克爾已要求其保守派陣營的議員，等到3月歐盟峰會結束後再決定是否讓中國華為參與德國5G網絡部署。

據消息人士周一稱，默克爾認為，歐盟內部在這一問題的協調是重要的，她一直未能彌合她所屬基督教民主黨(CDU)和基督教社會聯盟(CSU)陣營在這一問題上的分歧。默克爾所屬的保守派陣營對於是否支持執政夥伴德國社會民主黨的一項提議存在分歧。社民黨的提議若獲得批准，將實際上把華為排除在5G網絡部署之外。

默克爾傾向於對5G網絡提出嚴格的安全要求，但反對將個別公司排除在外。對這項技術的討論，料將列入3月歐盟布魯塞爾峰會的議程。默克爾還計畫當歐盟今年下半年輪值歐盟主席國時舉行一場歐盟-中國峰會。

路透社說，德國電信運營商全部都是華為客戶，他們已示警稱如果禁用華為，可能令5G網絡的推出延宕多年並增加數以十億美元計成本。