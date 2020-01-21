武漢疫情：傳播謠言 警方查處8人

自武漢開始的新型冠狀病毒又名武漢肺炎開始蔓延後，就有中國微信公眾號說，最早向社會公開疫情的不是醫療部門，而是普通民眾，且最初武漢當局還以傳謠的理由，查處了8名“違法人員”。

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據中央社報道，中國大陸微信公眾號“行走中的生命”撰文表示，1月1日，武漢警方公開宣布說：“經調查核實，已傳喚8名違法人員，並依法進行了處理”。警方還特別提醒，“在網上發布的信息、言論應守法，對謠言擾亂社會秩序的違法行為，警方將依法查處，絕不姑息”。

而當時，據傳病源發生地的武漢華南海鮮市場，已經因不明原因肺炎休市整頓。

文章認為，從查處傳謠人到公布疫情的20天時間，正是警方處理傳謠者的時間，耽誤了疫情的通報。

文章質疑：如果警方沒有認真調查就對當事人依法處理，那麼警方的處理就是違法；如果警方的調查核實來自權威部門，那麼權威部門就要承擔瀆職責任。

文章還批評，時至今日，當局都沒有形成聽取民意的氛圍，且經常將民眾的不同聲音、或與有關部門不一致的聲音，當作謠言處理。

文章最後反問，本來應該承擔向社會第一時間通報疫情的職能部門，沒有承擔起應負的責任。而社會民眾的自發傳播，又被當成謠言傳播被“依法處理”，“難以想像，面對官方和民間兩個渠道都被封閉的社會環境下，這樣的疫情怎麼能做到真正防控”。怎麼能做到真正防控”。