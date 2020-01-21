武漢疫情威脅全球爆升 世衛與武漢才緊急組架構

中國官方機構今天報告第四例武漢肺炎感染死亡病例，與此同時，中國各地以及世界其他地方相繼報告新增感染病例。是否全球危險，世界衛生組織尚且沒有決定，世衛組織此前顯示謹慎。然而中國各地爆炸性出現武漢肺炎感染報告，遍及半個中國。目前中國已經開始春運，數以10億人次旅行，以及預告近億中國遊客世界各地春節旅遊，讓疫情防禦充滿擔憂。世界衛生組織計畫緊急開會，研討政策應對。

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據法新社消息，世衛明天將開緊急會議商討武漢肺炎疫情。

世界衛生組織昨天稍晚表示，旗下緊急委員會本周將召開會議，商討在中國蔓延並傳染到另3個亞洲國家的武漢肺炎新型冠狀病毒。世衛組織這個委員會22日將在瑞士日內瓦開會，以決定是否要將這種病毒疫情宣告為國際公共衛生緊急事件。這是唯有在出現最嚴重流行病時才會採取的罕見作法。

世衛作此決定的同時，中國政府一名專家鍾南山昨天指出，至今造成多名病患亡故的新型冠狀病毒會在人與人之間傳染，令外界更加擔心，疫情會趨於嚴重，因為農曆春節前後的春運大批人潮已出現。

世衛並指出，動物似乎是這種病毒「最有可能的主要傳染源」，而「人與人近距離接觸時，也會出現有限度傳染」。

據路透社說，中國官方報告，武漢成立新型冠狀病毒肺炎疫情防控指揮部，升級防控措施。中國武漢市周一成立新型冠狀病毒肺炎疫情防控指揮部，統一領導、指揮全市疫情防控工作，要求採取更嚴格的舉措，內防擴散、外防輸出，防止疫情擴散蔓延。

據中國央視新聞客戶端援引指揮部工作會議內容稱，要求全力做好患者救治工作，按照國家、省、市聯合制定的診療方案開展規範、精準救治，對重症患者“一人一方案”“一人一團隊”，確保輕症患者儘快治癒出院；強化醫務人員防護，嚴格控制醫院感染。

會議並要求，及時公開透明向社會通報疫情態勢和防控工作進展，統一發布權威信息，普及防控知識，最大限度消除社會恐慌；並啟動戰時值班備勤機制，加強春節期間在崗值守，落實帶班值班制度，暢通信息報送渠道。

報道引述新華社周一稱，國家衛健委高級別專家組組長、中國工程院院士、國家呼吸系統疾病臨床醫學研究中心主任鍾南山表示，目前新型冠狀病毒疫情非常肯定地證實出現了人傳人現象。