武漢肺炎危情 港媒猜測習近平雲南春節前訪貧是否拐道入湖北問苦

中國國家主席習近平結束訪問緬甸後回國連續在雲南省訪貧問苦。香港媒體觀察習近平春節前走訪民眾消息在中國媒體報道時引人注目，遠遠超過引發全國甚至國際關注的武漢肺炎疫情。習近平是否前往湖北武漢問寒問暖，也引發聚焦。

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據蘋果日報今天報道說，不顧疫情大爆發，習總忙於做賀年秀。

據蘋果日報引述中國官方新華社消息，習近平到雲南和順古鎮視察。武漢肺炎大爆發，已出現數百個確診病例，而且更漫延全國，國家主席習近平至今未有到醫院巡視，反而是繼續如往年農曆新年前，到貧困地區探望民眾。官方新華社報道指，習總連日都在雲南省，看望、慰問各族群眾，送上新春祝福。

據官方報道指，習近平前日起，在雲南省委書記陳豪、省長阮成發陪同下，來到騰衝、昆明等地的農村、古鎮、生態濕地、年貨市場考察調研，並向各族民眾送上關懷。其中一站是位於保山市所轄騰衝市清水鄉三家村，這村之前被當局列為貧困村，2017年全村已實現脫貧。習總到當地了解村內發展的鄉村旅遊、種養殖業、勞務輸出，完善基礎設施、改善人居環境等問題，並且到當地民眾家中參觀。

該報道稱，習總同時考察和順古鎮，了解絲綢古道交往、歷史文化傳承和生態環境保護情況，同時亦到滇池星海半島生態濕地，察看滇池保護治理情況。

然而，在習總巡視期間，雲南省出現一個武漢肺炎的疑似病例，目前仍未確定是否確診感染。蘋果日報說，在內地的新聞網站，習總賀年騷的消息，亦遠高於最新疫情發展。