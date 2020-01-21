武漢肺炎病毒依然神秘

中國政府與世界衛生組織(WHO)表示，新型冠狀病毒導致武漢爆發肺炎疫情，目前已擴散到中國的其他城市。路透社說，目前人們對這種新型病毒了解甚少，包括病毒源頭，但醫療衛生當局已經證實病毒疫情有人傳人現象。

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據路透社今天報道稱，中國新型冠狀病毒肺炎疫情擴散，對病毒本身仍所知甚少。

中國政府與世界衛生組織(WHO)表示，新型冠狀病毒導致武漢爆發肺炎疫情，目前已擴散到中國的其他城市。一些專家指出，該病毒可能不及其他類型冠狀病毒那麼致命，例如嚴重急性呼吸道癥候群(SARS)。2002/03年最先在中國爆發的SARS疫情導致全球近800人喪生。但目前人們對這種新型病毒了解甚少，包括病毒源頭，但醫療衛生當局已經證實病毒疫情有人傳人現象。

路透社說，截至1月21日，中國和其他國家已發現200多例新型冠狀病毒感染確診病例，癥狀包括髮燒、咳嗽和呼吸困難。目前武漢累計報告病例為198例，死亡六例。

中國國家和各地衛健委通報，武漢以外地區發現21例病例，其中北京五例，上海兩例。

韓國1月20日通報出現首例新型冠狀病毒確診病例，患者為來自武漢的中國遊客 。

泰國通報兩例確診病例，兩名患者都是來自武漢的遊客。日本通報一例確診病例，患者為到過武漢的日本公民。

路透社說，對病毒本身所知甚少。

中國衛生部門仍在試圖確定病毒來源，最初的疫情發源地是武漢一海鮮市場。中國已確認新型冠狀病毒肺炎有人傳人現象，已有15名醫務人員出現感染。WHO表示，疫情爆發的主要來源，似乎以動物的可能性最高。

該報道說，目前還沒有針對這種新病毒的疫苗。

在1月底的春節假期來臨前，中國當局已加強防控與消毒舉措；春節期間會有許多中國人在國內與國外旅行。美國與包括日本、泰國、新加坡與韓國在內的許多亞洲國家機場，也都加強對來自武漢旅客的篩查。新加坡1月21日宣布將把罹患肺炎、而且在癥狀出現前14天內去過武漢的患者進行隔離。

路透社報道說，WHO對全世界醫院發送了有關防控感染的指令，同時召集專家在1月22日舉行緊急會議，評估中國爆發的這次疫情是否構成國際衛生緊急狀況。