武漢肺炎肆虐 網絡熱傳懷念講真話軍醫蔣彥永文章

春節將近，武漢肺炎持續蔓延，中國民眾擔憂當局是否又隱瞞疫情，網絡近日熱傳一篇專訪蔣彥永的文章，懷念這位當年在非典SARS肆虐期間對外揭露真實疫情、堅持講真話的軍醫。當年面對當局隱瞞疫情，2003年4月4日晚上，蔣彥永將自己知道的情況寫了下來，分別給央視四台和鳳凰衛視發了電子郵件，最後一句話是：“我提供的材料全屬實，我負一切的責任。但幾天過去，蔣彥永卻沒有等到任何回應。蔣彥永說“50年來，經過歷次政治運動，我深深體會到，講假話、講空話是最容易的，但我要做到絕不講假話。”蔣彥永去年曾致信中共總書記習近平，要求將“六四事件”正名為愛國運動，其後傳出“被住院”遭到嚴加看管，迄今未再露面。

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據中央社今天報道說，武漢肺炎蔓延，中國網友懷念SARS期間堅持講真話的軍醫蔣彥永。

該消息說，中國網絡近日熱傳一篇專訪蔣彥永的文章，懷念這位當年在SARS肆虐期間對外揭露真實疫情、堅持講真話的軍醫。湖北武漢去年底起爆發新型冠狀病毒肺炎後，鄰近國家地區相繼傳出疑似或確診病例，但中國在1月20日以前卻完全沒有武漢以外的疫情通報，遭大陸網友譏稱新型肺炎“只出國不出省，是個愛國病毒”，質疑當局又再隱瞞疫情。

近日，大陸網絡開始熱傳一篇南方人物周刊2013年專訪軍醫蔣彥永的報導，回憶2003年他揭發嚴重急性呼吸道癥候群（SARS）的經過；當年中國一度隱瞞疫情，為此付出慘痛代價。

據報道說，2003年4月3日，時任中國衛生部長張文康在中國國務院新聞辦公室舉行的中外記者會宣稱：“北京市只有12例非典（SARS），死亡3例，中國的非典已得到有效控制。”張文康還說：“歡迎大家到中國來旅遊，洽談生意，我保證大家的安全，戴不戴口罩都是安全的。”

據該報道說，蔣彥永覺得張文康提供的數字和真實情況差太遠，經他了解，光是302醫院已經收了40名病人，死亡2名；309醫院收了60名，死亡7名。4月4日，他服務的301醫院院長在交班會上宣布，301醫院已經有過46例確診和疑似的SARS病人。蔣彥永認為已到了時不我待的關口，因為4月中旬，會有大量中外遊客來北京旅遊，非常有可能染上SARS，並可能傳播到全國及世界各地。“那樣對我國和世界人民將造成極為惡劣的後果。我有責任將知道的情況告訴世人。”2003年4月4日晚上，蔣彥永將自己知道的情況寫了下來，分別給央視四台和鳳凰衛視發了電子郵件，最後一句話是：“我提供的材料全屬實，我負一切的責任。”

中央社說，但幾天過去，蔣彥永卻沒有等到任何回應。

直到美國華爾街日報與時代雜誌獲悉消息，主動找到蔣彥永，讓他透過訪問才將中國境內的真實疫情公諸於世。

由於蔣彥永的揭露，中國政府最終公開SARS防治工作的情況；世界衛生組織（WHO）專家赴中國調查疫情時，病例數字與蔣彥永掌握的基本相似。

2003年4月17日，中共中央召開政治局常委會，時任總書記胡錦濤在會上強調，任何人不得隱瞞、謊報疫情。4月20日，張文康與北京市長孟學農因此遭到免職。

據中央社說，蔣彥永在專訪中說，作為一個醫生，保護病人的健康和生命是第一位的，對危害病人的各種行為都應該加以反對。對醫生來說，實事求是是最基本的要求，因此要“堅持講真話”。

他說：“50年來，經過歷次政治運動，我深深體會到，講假話、講空話是最容易的，但我要做到絕不講假話。”

據該報道說，這篇專訪文近日在大陸網絡社群引發熱傳，卻頻頻遭到網管以“違反相關法律和法規”為由刪除。

高齡已88歲的蔣彥永，曾在1989年搶救天安門事件傷者，因為拒絕贊同鎮壓，被迫在1993年退休，退休時為少將軍銜。

蔣彥永去年曾致信中共總書記習近平，要求將“六四事件”正名為愛國運動，其後傳出“被住院”遭到嚴加看管，迄今未再露面。