武漢肺炎 澳大利亞及菲律賓告淪陷

法新社消息， 澳大利亞廣播公司（ABC）今天報道，一名男子從中國武漢返回澳大利亞後出現類似嚴重急性呼吸道癥候群（SARS）癥狀，目前正在進行居家隔離，是澳大利亞第一起武漢不明肺炎疑似病例。另有消息報告，菲律賓也報告出現疑似武漢肺炎感染病例。

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據法新社消息，武漢不明肺炎澳大利亞篩檢首起疑似病例。澳洲廣播公司（ABC）今天報告說，一名男子從中國武漢返回澳洲後出現類似嚴重急性呼吸道癥候群（SARS）癥狀，目前正在進行居家隔離，是澳洲第一起武漢不明肺炎疑似病例。

這名男子不久前才從中國武漢返回澳洲，並自悉尼入境。

澳大利亞的這名男子目前在他澳大利亞東北城市布里斯本（Brisbane）的家中療養呼吸道疾病，正慢慢復原，衛生當局仍在等待檢驗結果，釐清他是否感染武漢肺炎。

路透社今天報道指，澳大利亞將對來自武漢的航班旅客進行篩檢，並稱新型冠狀病毒疫情恐難避免。

澳大利亞首席醫療官員周二說，該國將開始對來自中國武漢的旅客進行篩查，以阻止新型冠狀病毒感染擴散。不過當局警告稱，恐怕很難避免疫情爆發。

中國當局已確認逾200個感染病例，武漢市衛健委周二凌晨發布新增1例死亡病例，共有15名醫務人員感染。

新型冠狀病毒可以人傳人，泰國、日本、韓國已有病例通報，引發各界憂心疫情可能通過國際航空旅行擴散。

澳大利亞政府首席醫療官員Brendan Murphy說，生物安全官員從周二開始對從武漢至悉尼航班的旅客進行篩檢。這條航線每周有三個航班。

當局將發給旅客一份訊息手冊，並要求旅客若發燒或懷疑感染應主動告知。但Murphy表示，這些措施只能提供有限的防護，但“無法徹底避免疾病傳入國內。潛伏期可能為一周，”Murphy在堪培拉對記者表示，“要識別出高危人群，並確保高危人群了解情況並知道如何就醫。”

路透社說，中國是澳大利亞最大的國際遊客來源國，去年到澳洲旅遊的中國遊客超過100萬人。中國春節假期本周將開始，將有數以億計的中國人在國內外旅行。儘管風險很高，但Murphy稱澳洲不會像SARS(非典，嚴重急性呼吸道癥候群)爆發期間那樣檢測旅客的體溫。