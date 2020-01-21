武漢肺炎 超級傳播者出現了?

世界衛生組織（WHO）指出，目前證據顯示武漢爆發的新型冠狀病毒肺炎會“有限度人傳人”，尚無證據能夠“持續人傳人”。香港大學公共衛生學院副教授朱華晨表示，有醫護人員染病可視為俗稱“毒王”的“超級傳播者”已經出現，若出現家庭聚集性病例、醫院內感染，或者是社區性暴發，就要高度懷疑是人傳人的可能性。

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據自由時報今天報道說，武漢肺炎醫護染病，港專家指“超級傳播者”或已出現。

世界衛生組織（WHO）指出，目前證據顯示武漢爆發的新型冠狀病毒肺炎會“有限度人傳人”，尚無證據能夠“持續人傳人”。

報道引述《新京報》消息，世衛組織發言人賈撒列維克（Tarik Jasarevic）表示，根據收到的最新信訊及分析顯示，現在有證據表明存在“有限度人傳人”的情況，這與其他呼吸系統疾病，尤其是其他冠狀病毒的爆發經驗一致，但目前尚無明確的證據表明“持續人傳人”，這也是世衛正在密切監測的問題之一。

據武漢市衛健委公告顯示，截至1月19日24時，武漢市累計新型冠狀病毒感染的肺炎病例198例，已治癒出院25例，死亡4例。共有15名醫務人員確診為新型冠狀病毒感染的肺炎病例，另有1名為疑似病例。16例患者中，1例病情嚴重，其餘病情穩定，均已隔離治療。

該報道引述朱華晨指出，根據目前公布的訊息，可以確定武漢新型冠狀病毒可以人傳人，接下來還要看能不能“持續傳播”，也就是要觀察二代感染者是否會再感染其他人，另外也要看醫護人員從同一病人感染的，還是醫護之間感染。

朱華晨強調，有醫務人員感染是明確的人傳人證據，可視為“超級傳播者”很可能已經出現，若1個人直接感染了10人以上，這個人可以被定義為俗稱是“毒王”的“超級傳播者”，但現在還不能完全排除醫護間互傳。