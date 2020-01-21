澳門圍堵武漢肺炎　防疫員登機量體溫“沒發燒才准下飛機”

截至21日武漢肺炎累計309確診病例，尚有922人正在接受醫學觀察。各地嚴陣以待，目前從武漢飛往澳門的航班，在落地後均會有工作人員，給每位乘客測量體溫。澳門衛生局工作人員表示，“如果有發熱癥狀，我們會把他送到醫院，做一些檢查。”

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一段“在飛機上給乘客量體溫”的影片近日在網路流傳，程姓拍攝者表示，她於12日乘坐CA119航班從武漢飛往澳門，落地後有人員給乘客測體溫，測完體溫後乘客才能下飛機。

對此，澳門衛生局工作人員向《新京報》證實稱，這個措施是有的，所有武漢到澳門的航班到了以後，會有工作人員給乘客檢測體溫並諮詢資訊，“如果有發熱癥狀，我們會把他送到醫院，做一些檢查，如果確認是武漢那邊來的，他同行的人也是要去做一個觀察，我們口岸有措施，另外醫院也有做一些措施。”

影片在微博引起熱議，網友紛紛點贊，“就應該這樣 不僅僅應該在澳門 建議全國所有城市都這樣！”、“是應該採取適當地措施”、“小心一點沒有錯”、“很好的做法，值得全國推廣”。

聯合網報道，自首例新型冠狀病毒肺炎發現至今，大陸多個城市陸續發現確診病例，截至1月21日，廣東省累計14宗、深圳8宗、珠海3宗，北京5例、上海1例，武漢市健委21日凌晨4點公告指出，目前該市累計已達198例，大陸全境累計報告218例。

習近平於20日作出重要指示，湖北武漢市等地近期陸續發生新型冠狀病毒感染的肺炎疫情，必須引起高度重視，全力做好防控工作，“目前正值春節期間，人員大範圍密集流動，做好疫情防控工作十分緊要。”

習近平呼籲各部門要把人民群眾的生命安全和身體健康放在第一位，同時制定周密方案，組織各方力量展開防控，採取切實有效措施，堅決遏制疫情蔓延勢頭，“要全力救治患者，儘快查明病毒感染和傳播原因，加強病例監測，規範處置流程。”

此外他強調，要及時發布疫情訊息，深化國際合作，並加強輿論引導、有關政策措施宣傳解讀工作，確保人民群眾度過一個安定祥和的新春佳節。