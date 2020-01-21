第一篇指控官員隱瞞武漢肺炎疫情的揭文微信瘋傳

中國微信傳播指責武漢地方官員隱瞞疫情，導致耽誤黃金時間應對肺炎傳染的批評文章，該質疑還提到，武漢肺炎的訊息到2019年12月30日才從網絡傳出，直至今天卻沒有一則重要消息，是由疫情起源地的武漢官方主動所發布，不是“媒體問出來的”，就是“外地的專家披露出來的”。而一些網絡寫手，更吹噓武漢對病毒研究的實力數一數二。沒有消息表明中國官方問責會波及那一層級，早前非典時，中國衛生部長與北京市長遭胡錦濤革職。

廣告 繼續瀏覽後續

據中央社今天報道說，武漢肺炎擴散，陸民嚴厲質疑當地官方曾企圖隱瞞。中國網友指出，武漢肺炎首例早在12月8日出現，但疫情發源地華南海鮮市場直到12月31日“仍然有很多人去買海鮮”。

武漢肺炎在中國迅速擴散，不少中國民眾重燃對SARS的記憶，更有人質疑武漢肺炎首名病例去年12月8日出現，但直到今年1月19日，武漢才派副市長說明疫情，只“等著外地的專家發布資訊”。

這項質疑還提到，武漢肺炎的訊息到2019年12月30日才從網絡傳出，直至今天卻沒有一則重要消息，是由疫情起源地的武漢官方主動所發布，不是“媒體問出來的”，就是“外地的專家披露出來的”。而一些網絡寫手，更吹噓武漢對病毒研究的實力數一數二。

中央社說，今天上午，一篇題為“我們已知的武漢肺炎的重要消息，都不是武漢官方首發的”的文章，在中國微信群里被許多網友轉發，引起不少迴響，並讓武漢官方感受到極大壓力。

該報道說，出身武漢新聞圈的文章原作者提到，武漢肺炎的消息，最早是2019年12月30日在網絡上被披露，內容是武漢市衛健委並未向社會發布的“關於報送不明原因肺炎救治情況的緊急通知”。據原作者說，他在12月31日上午看到這份內部通知後，即轉到自己的家族群里，理由是“這類涉及疫情的文件，不敢有人PS（P圖）胡來”。隨後，中國媒體第一財經就從武漢官方獲得證實，這份文件是真的。他表示，武漢肺炎首例早在12月8日出現，但疫情發源地華南海鮮市場直到12月31日，還能讓武漢的長江日報記者前往採訪，且指“市場秩序井然，仍然有很多人去買海鮮”。第二天今年元旦，武漢官方才關閉了市場，不知採訪的2名長江日報記者，身體是否健康？

據原作者直指，華南海鮮市場距漢口火車站的直線距離只有約1000公尺。因此，病毒傳播路徑與速度如何“不敢想像”。他說，進入今年，武漢官方才被動發布消息，當地疾控中心主任、收治病患的醫院院長紛紛亮相，口徑高度一致強調“可防可控”。

報道引述原作者提到，官方發布消息後，有人便網絡上不斷吹噓“武漢有最牛的P4病毒實驗室”、“武漢在病毒研究方面的實力，在全國都是數一數二的”等語，那種驕傲自豪的口吻至今難忘。但現在回頭看這些言論，“真的是讓人哭笑不得”。他指出，“官方信誓旦旦可防可控，民間無知自大”，結果就是北京、浙江、香港及國外陸續發現病例，而且都是從武漢流入，可見“絕對不是可防可控”。而證實武漢肺炎能“人傳人”，以及武漢10多名醫護人員被感染的，還是外地專家。

該報道稱，原作者說，武漢市和湖北省前陣子都在忙着開“兩個重要的會”（意指“兩會”，人大、政協會議），有些武漢官員的想法，恐怕是覺得“會議期間要穩定，不要製造混亂”。這種想法，從他2002年大學畢業進入武漢的新聞單位就有了。他直指，這些年他們“也一直是這麼想的，也是這麼乾的：兩會期間不允許報導負面的新聞，要給兩會營造和諧的氛圍”。如今，“如他們所願，他們舒舒服服開完了會，疫情也一步步擴散開了去”。