總統選舉慘敗 國民黨疑要跟共產黨翻臉了

台灣2020年總統大選國民黨被指慘敗，國民黨主席吳敦義攜一眾黨務官員引咎辭職。國民黨定於不久後補選黨主席，但黨內呼籲改革聲音提高。除了要求老一代讓位，國民黨根本路線也被要求改弦更張，其中包括對兩岸關係定位。競選未來國民黨主席人選之一，國民黨前副主席郝龍斌被認為是實力派，他公開說，國共已無共識，國民黨要凝聚新共識。

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據聯合早報今天引述台灣媒體報道，郝龍斌稱國共已無共識，國民黨要凝聚新共識。表態參選國民黨主席補選的國民黨前副主席郝龍斌表示，民進黨不承認“九二共識”，中共不承認“一中各表”，國共之間也沒有共識，國民黨內必部須凝聚新的共識，否則發展會受限。

該報道引據《自由時報》消息，郝龍斌表態參選國民黨主席補選後今天（1月21日）首度接受廣播節目專訪。郝龍斌強調，國民黨黨主席不是政治人物下一個位置的跳板。黨主席最重要的任務是建立世代傳承平台，尋找中興人才及未來可能的總統候選人、接班梯隊，幫國民黨度過重大挫敗後的危機。

據郝龍斌指，黨內文化要改變，國民黨最常看到在中央常務委員會“大家客客氣氣”，未充分表達意見。他認為，黨內不要是一言堂，可以挑戰黨主席或不同意見的人，但達成共識後，要尊重大家的共識。

該報道說，關於近期兩岸論述的討論，郝龍斌認為，國民黨困境是，民進黨不接受九二共識，把九二共識抹紅成一國兩制；共產黨本來跟國民黨達成九二共識，在馬英九政府時期創造兩岸和平紅利，但共產黨現在不接受一中各表，沒有一中各表就沒有九二共識，國民黨跟共產黨間也沒有共識，國民黨若不想出方式凝聚自己對兩岸的論述，未來發展會受限。

對於未來與其他小黨的合作，郝龍斌表示，若他當選黨主席，只要是跟國民黨核心理念、意識形態不衝突的事情，都願意跟台灣民眾黨、時代力量合作，甚至民生議題跟民進黨合作也不為過。

據消息說，昨天（20日）剛剛宣布參選國民黨主席的郝龍斌，今天傍晚將拜會台灣前立法院長王金平，目的為請益並尋求支持。

