針對武漢肺炎，美國研發新疫苗

美國國家衛生研究院（NIH）屬下的過敏與傳染病研究院（National Institute of Allergy and Infectious Diseases）正針對中國武漢市爆發的肺炎開始研發新疫苗。美國有線電視新聞網（CNN）引述研究院主任佛奇（Anthony Fauci）表示，可能幾個月後展開第一階段臨床試驗，一年後才能取得疫苗。

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CNN報道說，武漢肺炎疫情是自去年12月底開始傳出，這種病毒源自動物身上，已知可以人傳人。多數病患去過武漢華南海鮮市場，有些沒去過。新型病毒屬於冠狀病毒，與2003年在亞洲爆發、造成超過700人喪命的嚴重急性呼吸道癥候群（SARS）病毒屬於同一家族；自2012年以來奪走超過800人性命的中東呼吸癥候群（MERS）病毒也是冠狀病毒。

美國休士頓貝勒大學醫學院（Baylor College of Medicine）疫苗科學家霍特茲（Peter Hotez）對CNN說，分處德州、紐約及中國的一組科學家也正研發疫苗。

霍特茲表示：我們學到的教訓是冠狀病毒傳染很嚴重，是最新、最主要的全球健康威脅之一。他說，比起人類免疫缺乏病毒（HIV）或流行性感冒等其他病毒，研發冠狀病毒疫苗比較沒那麼多困難，每種病毒都會設下自己的關卡，但冠狀病毒會是相對較明確易懂的疫苗標靶。

霍特茲認為，科學家能針對不到一個月前才發現的病毒展開研發疫苗的工作，是很了不起的事。他歸功於迅速測定、公布病毒基因組序列的中國研究員。

過敏與傳染病研究院主任佛奇強調，關於2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）還有很多問題，情況還在演變，很難預測最後會變成怎樣，我們必須非常嚴肅看待。