孟晚舟引渡案庭辯：律師堅稱美國引渡控罪不成立

加拿大溫哥華某法院20日起審理華為集團財務高管孟晚舟引渡案。孟晚舟律師團隊在第二天的庭辯過程中，駁斥美國司法當局據以提出引渡要求的指控罪名，認為相關指控在加拿大並不構成違法，要求法庭釋放孟晚舟。

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溫哥華法院孟晚舟引渡案審理將持續一周。21日，孟晚舟辯護律師團隊在法庭上堅決駁斥相關指控。

美國指控孟晚舟作為華為集團財務高管，沒有如實向滙豐銀行通報華為集團與子公司Sky.com的關係，而Sky.com 向伊朗提供電訊設備。美國就此認為，這導致滙豐銀行在不知情的情況下，提供違反美國對伊朗經濟制裁措施的金融服務。紐約一家法院2018年8月發出對孟晚舟的逮捕令。加拿大警方根據與美國的引渡協議，於2018年12月1日逮捕在溫哥華機場轉機的孟晚舟。

溫哥華法院本周一起開始審理引渡案，以確定是否應當接受美國提出的引渡要求。但在此之前，法庭必須首先確定對孟晚舟的相關指控在加拿大法律框架下是否也構成違法。

孟晚舟的律師團隊21日堅稱沒有任何理由向美國引渡他們的當事人。一名律師表示，從法律角度講，證明確有舞弊行為的主要文件沒有被出示，因此應當釋放當事人。

另一名律師與法官激烈爭辯，強調，倘若加拿大接受引渡要求，就等於是讓別的國家來懲罰一項在加拿大並不違法的行為。加拿大不能既選擇不制裁某些行為，又接受以這些行為為由的引渡要求。還有一名律師指出，加拿大和一些其他美國盟國此前都拒絕美國對伊朗的金融制裁。他表示，向在伊朗活動的企業提供貸款或金融服務沒有什麼不好。事實上加拿大政府支持這樣的作為。

孟晚舟律師團隊此前一天已經強調，美國事實上是在要求加拿大執行美國的制裁措施，是在濫用美加引渡協議。

作為控方的檢察官應在周三（22日）向法庭陳述支持向美國引渡孟晚舟的理由。

一周的庭辯之後，倘若法庭認為引渡理由不成立，孟晚舟將很快獲得自由；倘若相反，引渡案將進入一個新的階段，有可能持續很多年。

