武漢機場火車站公交今晨起關閉停運 企圖切斷病毒傳播

法新社援引中國媒體報道，自今天早上10時起，武漢市城市公交、地鐵、輪渡、長途客運暫停運營，機場、火車站離開武漢通道暫時關閉，恢復時間另行通知。當局呼籲市民“無特殊原因不要離開武漢”。

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據武漢市新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控指揮部周四凌晨發布公告稱，武漢機場火車站及市內公交暫時關閉停運措施，是為了有效切斷病毒傳播途徑，遏制疫情蔓延。指揮部呼籲市民無特殊原因不要離開武漢。

不過，武漢市長周先旺此前在周三接受《新華社》訪問時還表示，“封城”是指對體溫異常、可能被新型冠狀病毒感染的人群，不讓進出城，而不是對生活在武漢的千多萬人不準進出。周先旺表示，要做到感染新型肺炎的群體“不進不出”，不對其他地區造成更大防控壓力。

武漢市長強調，武漢是九省通衢之地，預測春運人流3千萬左右，對疫情防控大幅增加難度，目前已堅決取締大型活動、人流聚集，取消前往國內外旅遊團，嚴禁各類活禽、野生動物運輸進城，打擊各類違規違法運輸。

他承認，華南海鮮市場是武漢城市管理反面教材，有很多需要總結。

另外，武漢市政府發出告示，宣布就防控新型冠狀病毒感染的肺炎疫情，決定在市內公共場所，實施佩戴口罩的控制措施。

實施範圍包括公共交通工具、商場、餐廳、體育館、泳池、博物館等多種公共場所。規定各公共場所經營者，要求進入場所的顧客，必須佩戴口罩才可進入，並要在場所入口處放置清晰提示。

當局並表示，國家機關以及企業單位工作人員當值期間應當佩戴口罩，如有人不佩戴口罩進入場所，應作出勸阻，不聽勸阻的人員由相關主管部門依法處理。如果阻礙人員執行職務，由公安機關依法予以處罰，追究刑事責任。