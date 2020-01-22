武漢肺炎：各國紛紛加強防疫措施。

為防止引發武漢肺炎的2019新型冠狀病毒入侵，世界各國及港澳地區紛紛出台各種措施，加強邊境管控。歐洲方面，英國及意大利率先採取措施，對來自中國武漢的航班進行防禦檢查。

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法新社報道，意大利衛生部宣布，自周四開始，羅馬國際機場將設置“體溫檢測通道”。羅馬機場目前每周有三班武漢直航班機。

英國的希思羅機場周三起也加強了衛生檢疫措施。英國交通大臣夏普斯周三表示，希斯羅機場將專門為來自武漢的旅客設置入境區。

在法國，當局尚未在機場設置體溫檢測機制，不過在武漢-巴黎直航班機上加強向乘客進行防疫宣傳。

法新社援引歐洲疾病防疫控制中心的官員周三表示，新型冠狀病毒擴散是可能的，不過，病毒“入侵”歐盟國家的風險不大。

美國發現第一起2019新型冠狀病毒肺炎確診病例後，美國國務院領事事務局周三更新前往中國的健康警示，依照美國疾病管制及預防中心指示升高為第2級，提醒前往武漢的旅客注意。

美國疾病管制及預防中心確認美國境內第一起2019新型冠狀病毒肺炎病例。這起病例是在華盛頓州西雅圖發現，患者曾前往武漢，但並未有明確接觸史。美國疾管局並宣布除了已有的舊金山、洛杉磯與紐約肯尼迪國際機場外，亞特蘭大與芝加哥國際機場也將對來自武漢的直航與間接航班旅客進行篩檢。

亞洲方面，日本海關加強檢疫。24日起將有大批中國遊客抵日本過農曆新年，日本政府採取多項防疫措施，加強邊境管制。

日本厚生勞動省針對來自武漢的直航班機旅客，發放是否有咳嗽、發燒、服用退燒藥等詢問表，讓旅客將詢問表交給機場檢疫官。此外，針對來自距離武漢很近的上海旅客發放健康表，希望這些旅客如果有出現癥狀的話，要到醫療機構就診。

韓國的大韓航空為機上的機組人員提供防護衣以防堵有害物質，並計畫每天消毒往返武漢的班機，以往是每月消毒。

朝鮮則宣布，暫時禁止所有外國旅客入境，以防範武漢肺炎。

新加坡樟宜機場正加強監控來自武漢等地的所有中國乘客。廉航業者酷航表示，已為所有來自武漢的乘客安排健康顧問，並在所有中國航班上放置消毒劑、洗手乳及手術用口罩。

香港機場管理局表示，武漢抵港班機將停在指定區域，且一家清潔承包商將對這些班機乘客使用的航廈進行消毒。

