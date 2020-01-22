武漢肺炎從爬坡期進入擴散期？超過470人感染9人死亡

武漢肺炎病毒傳染很可能正在從爬坡期進入擴張期。中國央視1月22日晚上公布的統計為超過470人被確認感染，9人死亡。當局提示，這種新型冠狀病毒可能出現“變異”，更易在人與人之間傳播。

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據中國央視報道，截止今晚19點30分，包括福建，澳門，安徽，寧夏，貴州，廣西等省份地區報告的統計病例，確定感染武漢新型冠狀病毒的病例已經超過470宗，而前一天中國當局宣布有近300例。從如此大的增速來看，武漢肺炎很可能正在進入第三波大規模傳染階段。據介紹，這次武漢肺炎病毒內容與2003年的薩斯病毒80%相似，都是通過呼吸傳染。

中國國家衛健委副主任李斌表示，目前新型冠狀病毒的傳染源尚未找到， 疫情傳播途徑也尚未完全掌握。他警告大家這種病毒存在“變異”的可能，疫情存在“進一步擴散”的風險。

法新社說，中國各大城市的居民似經意識到了危險，很多人都帶上防護面罩，包括澳門賭場的工作人員。北京一家藥店的僱員向顧客解釋說，口罩和消毒產品已全部脫銷。

武漢號稱九省通衢之地，趕上春運高峰期，武漢肺炎已擴散到中國近一半的省份，包括上海和北京。當局擔心春節運輸期間數億人搭乘火車飛機加劇病毒傳播擴散。

一般認為，新型冠狀病毒從野生動物傳入人體後，有一個適應階段，會逐漸“變異”，變得更適應在人體“留宿”，如不快速控制，傳染的速度會從“爬坡”階段，進入“人傳人”的爆發階段。中國著名醫學專家鍾南山1月20日向央視記者白岩松表示，這個新型冠狀病毒的感染，現在剛剛開始，正在“爬坡”。…如果沒有快速控制病情，減少它的傳染，那麼在傳染過程中，毒力會增加。