武漢肺炎:朝鮮下令禁止遊客入境

朝鮮當局因擔心武漢肺炎傳入朝鮮，下令從1月22日開始，禁止遊客入境。位於北京的“高麗旅行社”表示在21日收到指令，朝鮮決定暫時禁止外國遊客進入朝鮮，也不能搭乘高麗航空公司航班前往平壤。

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據韓聯社消息，一家專營赴朝游的中國旅行社透露，朝方20日突然發來通知，稱因“武漢肺炎”蔓延，朝鮮決定無限期禁止中國遊客入境，直到研發出疫苗為止。專門承辦朝鮮旅遊的青年先鋒旅行社（Young Pioneer Tours）在官網發布消息稱，朝鮮從1月22日起，暫時禁止所有外國遊客入境。

2003年中國爆發非典疫情之際，朝鮮曾停運平壤至北京航線，關閉新義州海關，由於這些防控措施，朝鮮當時沒有受到非典影響。

中國武漢海鮮市場爆發的新冠狀病毒肺炎，一個多月以來，官方宣布已經確認感染者超過470例，9人死亡。