武漢肺炎當局認為存在變異可能 死亡人數攀升

中國新型冠狀病毒至此已導致549例感染17人死亡，說病毒正在快速擴散已毫不誇張，現在，令各方最擔心的是這一病毒變異的可能性有多大？一旦變異，將可能在更大範圍蔓延。值此中國春運之際，情勢嚴重。

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這一與17年前中國發現的非典屬於同一家族的武漢新型冠狀病毒，目前已從武漢傳至全中國，並從中國傳至亞洲，美國已於周二宣布發現第一例武漢肺炎。

中國專家研判，目前已出現人傳人和醫務人員感染，並開始在一定範圍擴散。中國衛健委副主任李斌22日表示，新型冠狀病毒傳染源尚未找到，疫情傳播途徑尚未完全掌握，病毒存在變異的可能，疫情存在進一步擴散到風險。

在此背景下，世界衛生組織緊急召開閉門會議研討對策。世界衛生組織只在很少情況下才針對疫情擴散使用“全球緊急狀態”，針對2009年爆發的禽流感，2016年爆發的寨卡病毒以及在非洲西部肆虐的的埃博拉病毒，世衛組織宣布全球緊急狀態，呼籲全力以赴對抗。

香港周三宣布，出現首宗高度懷疑武漢新型冠狀病毒感染個案，目前正等待最後確認預計23日出結果，有關部門正追蹤與這名患者一同搭高鐵抵港的鄰座乘客。據報道，這位39歲的男性患者在西九龍高鐵站5入境時，被檢測出有發燒癥狀，隨後立即隔離，被斷定是高度懷疑個案。

根據新華社，中國國家主席習近平向法國總統馬克龍通話時表示，已經採取了嚴格的控防措施。他並且表示，中國願與國際社會合作有效制止疫情，維護全球健康安全。

中國衛健委副部長李斌表示，這一通過呼吸系統傳染的病毒，有可能變異後更加容易擴散。他指出，當前正值春運，人員流動激增，客觀上加大了疫情傳播的風險和防控的難度，要高度警惕。他希望把疫情控制在武漢。

此時此刻，春運開足馬力，幾億春節探親的中國人正在返家途中，一旦病毒大規模擴散，如此高密度聚集的人群，將不可控制。

在官方整整一個月對疫情表現出無關緊要，官媒有意不報或少報之後，中國人尤其大城市居民目前表現出擔心，大部分人已經戴上口罩。

台灣已在21日晚確診首例武漢肺炎個案，患者是在大陸從事教育工作的台商。澳門22日確證首宗武漢肺炎個案，是一名武漢旅客，目前已隔離治療。

繼泰國、日本之後，美國周二宣布發現首宗武漢肺炎個案，是一位原籍武漢，在美國西雅圖生活的三十多歲的男性。15日返抵西雅圖機場時並無發燒癥狀，在發現後主動與當地醫療部門聯繫，經查確認感染武漢肺炎。