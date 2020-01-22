武漢肺炎蔓延四成半省市 440人染病9人死 衛健委憂病毒有變異可能 疫情進一步擴散

武漢新型冠狀病毒感染肺炎的疫情持續擴大，最新確診個案增至440宗，較午夜時的感染個案飆升36%，遍及中國至少14個省市；死亡人數增添3人，令累計死亡個案增至9宗。中國國家衛生健康委員會表示，病例已出現人傳人及醫務人員感染，存在一定範圍的小區傳播，病毒存在變異的可能，疫情亦有進一步擴散的風險。

廣告 繼續瀏覽後續

衛健委今(22日)早舉行記者會，副主任李斌在會上引述專家分析作出上述透露，他強調，會加大疫情防控科研力度，儘快查明病毒來源和傳播途徑，進一步與國際合作，交流訊息。在武漢，會進一步強化疫情控制措施，把好「入口關」，嚴格落實管控野生動物等。

在衛健委召開記者會前，記者根據各地衛健委的公布統計，截至21日午夜，中國已有323宗確診案例，遍及至少14個省市，而昨天首次出現確診個案的，便有浙江省、河南省、山東省、四川省、雲南省、湖南省、江西省、天津市及重慶市。當中，最多病例的是武漢所在的湖北省，單是武漢和黃岡便有270名確診患者，當中至少20人是受感染的醫護人員，而其中一名武漢醫院的腦外科病人便把病毒傳染給該院14名醫護。不過，中國疾病預防控制中心主任高福今早在記者會強調，現時仍未有證據證實已出現超級傳播者，當局會致力預防，特別關注這種可能出現的情況。

截至昨日，武漢感染新型肺炎病毒死亡人數增至6人，分別是66歲男子和48歲女子，二人最後死於多器官衰竭。武漢全市累計重症51宗、危重12宗，連同6宗死亡，嚴重率占武漢個案的26.7%。

湖北省以外最多確診病例的是廣東省，有17宗；再其次是北京，有10宗病例；上海則有6宗。

武漢近乎封城 防疫情擴散

而武漢新型肺炎波及醫護人員的最突出例子，是北京大學第一醫院呼吸和危重症醫學科主任王廣發亦受感染，該院今天在官方網頁公布，王廣發疑似感染新型冠狀病毒肺炎，目前正接受隔離治療。王廣發是新型冠狀病毒感染肺炎專家組成員，早前曾隨國家衛健委專家組前往武漢視察疫情，本月10日曾向中央電視台表示，病毒致病性較弱，疫情仍可控。他昨天在隔離治療中向香港有線電視表示，正接受治療，不希望外界過度關注其個人情況。

為遏止疫情擴散，武漢幾乎「執城」。該市市長周先旺昨天呼籲，市外人員如無必要，不要前往武漢；武漢市民沒有特殊情況也不要離開。該市衛健委亦宣布，會加強管控進出武漢人員。