民主派兩DQ議席決不補選 僅及關鍵少數 議員憂難截爭議法案

兩名泛民主派立法會議員因為選舉主任錯誤DQ參選人資格而被裁定不噹噹選，議席喪失，選舉管理委員會宣布，由於人手不足以及社會因素，不會為該兩個議席空缺舉行補選。建制派支持有關決定，民主派則指責港府是怕建制派不能取下議席而放棄補選，憂慮當局會在餘下大半年的立法會期強行通過國歌法等具爭議議案。

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經港府多次DQ(取消資格) 立法會議員議席或民主派參選人的參選資格後，泛民主派議員只保有關鍵24席，即其議席只達到總數的三分一，即僅僅可以阻擋政府提交的不合理或不合民情的法案獲得通過，例如已被撤回的修訂逃犯條例草案，又或仍在會內討論、並被指削弱港人表達自由的《國歌條例草案》便屬此類。若泛民主派能藉著補選而取回區諾軒和範國威被DQ的議席，泛民在議會內的議席可回升至26席，不會因一人缺席便讓具爭議的法案獲得通過。

不過，選管會昨(21日)天公布，決定不就區、範二人的議席進行補選，因為該會人手不足以同時籌備涉及170萬名選民的兩區補選和9月的立法會換屆選舉，而以籌備補選需要逾半年的經驗計算，補選亦無法按《議事程序》規定，在是屆任期結束前四個月，即5月31日前舉行。選管會發言人續稱，在現時社會狀況下籌備選舉，在商借場地和制訂應變計畫方面需要更多時間，補選實際難以在法定期限前進行。

建制派議員支持選管會決定，當中，立法會大黨民建聯的蔣麗芸指出，現時各人均在為9月換屆選舉作準備，補選實在是勞民傷財。她又說，若補選參選人繼續參選換屆選舉，其選舉工程變相提前，這對其他人並不公道。

民主派議員則對選管會的決定感到遺憾或失望，泛民會議召集人陳淑莊認為，選舉呈請裁定區、範二人不噹噹選，是因為選舉主任錯誤取消周庭和劉穎匡等泛民人士的參選資格造成，政府有責任糾正選舉主任的過錯，但現時不辦補選，是變相懲罰參選人和選民。民主黨議員林卓廷更表示，選管會的決定是借口，變相令兩個選區各少一名民意代表，扭曲選舉結果，會向申訴專員作出投訴，追究責任。

港府藉人大常委會釋法而令六名泛民主派議員失去議席，在2018年補選新界東梁國雄和港島區羅冠聰被DQ後的議席空缺時，周庭和劉穎匡的參選資格因被指有港獨色彩，遭選舉主任取消。二人指DQ是政治審查，提出選舉呈請，法庭裁定，選舉主任在DQ程序上不當，故相關選舉的當選人均屬不噹噹選。受影響的區諾軒和範國威不服裁決，作出上訴，但不獲終審法院批出上訴許可，去年底喪失議席。