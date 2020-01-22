為什麼習近平發話後武漢肺炎確診及死亡人數恐怖攀升

全世界許多地方都有可能會爆發某種危險的疾病，武漢肺炎為什麼特別可畏，因為它很神秘，當局一開始遮蔽事情的真相，結果疫情向全國向境外擴散，一直拖到快過春節的時候，習近平表態，確診和死亡人數突然攀升，武漢被迫封城。武漢淪陷過程發生的怪現象，中國民間的憤怒和質疑也愈來愈重。

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十二月初就傳出了疫情為什麼按兵不動

武漢肺炎最早出現於2019年12月8日，12月31日起，網上流傳一份武漢衛生機構頭日“關於報送不明原因肺炎救治情況的緊急通知”文件，網絡披露後，當局才出面證實，才開始向社會通報病例，並指正在查清是何種肺炎。當局動作緩慢，泰國，日本等中國境外先後爆出感染病例，可是全中國，除有前車之鑒的廣東11日公布一疑似病例，只有武漢才有確診病例。

更嚴重的是，武漢公安局一月一日通過公眾號“平安武漢”通報，“散步武漢肺炎謠言八人被依法處理”，指網民“轉發不實信息”、“擾亂社會秩序”，籍此警告市民“不造謠、不信謠、不傳謠”。這一事件顯示，當局不僅要管制新聞，還要封口，任何敢於與當局保持不同口徑者都會像以往那樣，遭到“依法處理”。一月14日，病例愈來愈多，國際社會疑慮重重，趁着香港專家前往武漢考察機會，香港多家電台電視台前往追訪，港媒當日早上前往武漢金銀潭醫院採訪疫情時卻被公安帶走扣查，並迫使記者刪除醫院內所拍內容，記者還被要求交出電話和攝影器材檢查，刁難一小時後放行。

一月17日，一位網名“樹先生sss”的男性網民在微博發文，指他家三口均疑似感染不明肺炎，其父獲金銀潭醫院隔離治療，其母則被院方以無床位為由拒收，他質疑當局延誤治療，事件引起關注後，文章被刪除，微博被封號。

一些專家表態引起的疑問

如果說海外對武漢肺炎高度關注，世界衛生組織謹慎地等待中國報送更進一步詳細的資料的話，中國媒體援引的一些專家評論也引起質疑。

北京大學第一醫院呼吸和危重症醫學科主任醫師王廣發，本人21日確認染上武漢肺炎，正在接受治療。他是一位國家醫療專家組的專家，曾於1月10日就新型冠狀病毒對官媒表示，他認為按病人病情及擴散情況，整體疫情“可防可控”，這句為官方背書的話受到廣泛的質疑。

為什麼只有武漢有病例，中國其他地方無一感染，對此疑問，北京大學免疫學系副主任王月丹的解釋是，他推測因為中國其他地區未檢測此病毒。1月20日，中共最高當局表態了，王月丹對媒體解釋，原來沒有很好的檢測方法，所以有些病例暫時沒有確診，現在檢測方法改進了，可能近兩天新增的病例驟增。非典疫情發生已經過去了十七年，中國的檢測方法還沒有改進，習近平表態了，一夜之間檢測方法驟然改進？這些都是民間很大的疑問。

人傳人什麼時候開始

對於“人傳人”，當局一開始就予以否認。但是一些海外專家早就指出，只要是冠狀病毒，一開始就應該假定人傳人。現在人傳人被證明是事實，已報出14名醫護人員感染新型冠狀病毒肺炎。但是當局始終不肯說，這些醫護人員是在什麼時間什麼情況下感染的？

武漢不相信眼淚？武漢當局舉止詭異

武漢當局不光有拖延疫情的嫌疑，而且就在疫情嚴重，透明度缺失，人心惶惶，國際關注之際，武漢當局上演了兩幕令人詫異的大戲。

一月19日，根據『楚天日報』報道，武漢市百步亭社區舉行有四萬多個家庭參加，各戶貢獻13986道菜的“萬家宴”，一月20日，武漢市自當日起向全市派送20萬張“惠民旅遊券”，讓市民免費在大年初一至十五“暢遊”黃鶴樓等30個武漢景區。

武漢乃千萬人大埠，人員流動大，且正值春運，中國億萬人大流動，武漢肺炎越來越被懷疑人傳人可能性極大之際，作為疫情源頭的武漢市在這個時刻舉辦此類活動，被人指市政府不止好大喜功，更要以此向外界顯示習近平中央倡導的正能量，“武漢不相信眼淚”，如此形同提供了交叉傳染的最佳場合。

現在，習總書記表態了，武漢話風大轉，被網民譏諷“領導不批示，疫情就不存在。”

武漢這麼大的事北京為何充耳不聞

從12月8號，到1月20號，北京當局反應的遲緩令人驚訝。其間通報的病例也很有限，死亡病例不超過三人，而在1月17日，倫敦帝國學院流行病醫學專家弗格森根據數據推算，截至1月12日，中國武漢新型冠狀病毒病例的潛在總數為1723例，22日，中國疾病預防控制中心主任高福回應這只是一個理論最大數。21日，香港大學醫學院透過數學模型推算，截至1月17日，武漢可能已有1300多宗病例，此數據與倫敦帝國學院推算相互印證，該院院長梁卓勳同時推算中國各省市可能已有300多宗武漢輸出的個案。

中國當局最大的問題在於為什麼在四十天內，反應如此遲緩，究竟是因為武漢當局隱瞞不報，或者調查進度緩慢所致，還是北京當局有意遲報，擔心影響維穩大局所致，這成為中國網民的又一大疑問。

習近平為什麼遲至二十日才表態

為什麼武漢疫情，被外界普遍稱之為中國肺炎，嚴重程度遠遠超過官方公開描述，幾近失控，引起全球憂慮之後，才驚動了中國的最高領導人，這也是一個巨大的疑問。

官媒新華社19日報道，中國最高領導人習近平首次就武漢肺炎表態，要求中國各地政府必須做好防疫和控管工作，儘快查明病毒感染和傳播原因，加強病例監測，特別在春節期間人員密集流動情況下，尤為重要。習近平還強調要“維護社會大局穩定”。

習近平是在什麼地方，什麼情況下發表“指示”，無從得知，據報中國總理李克強隨後也做出批示，要求做好防疫工作，防止疫情擴散蔓延。按照中共正常渠道，這麼大的事情，習近平李克強應在第一時間知道，地方當局竟敢隱瞞？

習近平一“指示”，“地動山搖”，中國官媒，武漢當局口風大變，病例驟然上升，令全球瞠目。在當年抵禦薩斯建立功勳的中國首席傳染病學專家鍾南山“重新啟用”，率領“國家高級別專家組”調研武漢疫情，並於當日返回北京。鍾南山20日接受中國央視“新聞一加一”採訪時表示，“現在可以說，肯定有人傳人現象。”同日，網絡爆出中華護理學會秘書長應嵐的通報，指從當局疫情防控會議上得到的信息顯示，疫情嚴重程度超過想象，中重症率14℅，致死率4℅，疫情與薩斯有相似之處，已明確會人傳人，且已發生集聚性感染。這一消息還有待驗證。

數據跳漲了，17日之前，武漢64例，香港90例，境外3例子，中國其他省份零例。習近平一說話，一切都不平安無事了，連中央政法委都聲嘶力竭地立軍令狀，周二周三之間，死亡人數先9人，繼而增至17人，確診病例猛增至500多例。中央政法委說誰瞞報就抓誰，誰隱瞞誰就是千古罪人，有網民懟，“你先抓拿抓人的人，判幾個官員啊”。

武漢當局看顏色行事，自吹“武漢是一座不斷戰勝困難的城市，類似的情況，我們不是第一次遇到”。“我們堅信，有習近平總書記的親切關懷，有黨中央，國務院的堅強領導和決策部署，有省委省政府的周密安排，我們萬眾一心，眾志成城，認真做好各項防控工作，就一定能夠打贏這場疫情防控戰。”

非典的教訓為什麼被忘記？

武漢肺炎12月傳出病例後，網絡就不斷發出當心薩斯重演的警告，呼籲中國政府前車可鑒，吸取教訓。

十七年前，中國廣東率先爆發非典疫情，也稱薩斯，中方在第一時間隱瞞，致使疫情擴大蔓延至全球。

非典的教訓出在哪裡？就出在不願意公布真相，中共當局死命維穩上面，好在那一次出了像蔣彥永醫生那樣的勇士，在通過正常渠道反應無效後，向世人公布了薩斯的真相。

2003 4月3日，國務院新聞辦舉行的記者招待會上，中國衛生部長張文康面對雲集的媒體記者信誓旦旦：“北京市只有12例非典，死亡3例。中國的非典已得到有效控制。”他還進一步表示：“歡迎大家到中國來旅遊，洽談生意，我保證大家的安全，戴不戴口罩都是安全的。”

301醫院軍醫蔣彥永的第一反應是：“我覺得張文康提供的數字和真實情況差得太遠。”四月4日，4月4日晚上，蔣彥永將自己知道的情況寫了下來，按照他從電視看到的郵箱地址，分別給中央四台和鳳凰衛視。他信中最後一句話是：“我提供的材料全屬實，我負一切的責任。”隨後幾天中國國內沒有反應，但蔣彥永的信息被國外媒體獲知，薩斯疫情嚴重傳播的消息傳遍了世界。4月17日，中共總書記胡錦濤強調，任何人不得隱瞞、謊報疫情。4月12日，衛生部長張文康及北京市委副書記孟學農被免職。因始終堅持要求為六四正名的蔣彥永醫生一生坎坷，他以“用於揭露SARS疫症真相，從而拯救了不少生命”獲得廣泛的讚譽，

知名文化人許知遠網絡寫道：“17年前，我是個剛入行的記者，覺得SARS迫使中國重新思考自己的治理模式，還可以對New York Times 表達自己的感受。如今想來，上一場危機還有蔣彥永、鍾南山這樣的醫生，柴靜這樣的記者，以及大批追蹤媒體，如今似乎只有財新一家雜誌在繼續正常的報道。這個系統最成功之處，就是摧毀了正直的人、值得信賴的機構，以及一個社會自我敘事的能力。只剩下一個傲慢的權力以及一堆雜亂的信息與脆弱、孤獨而憤怒的個體。”

習近平當局或許不能直接對武漢肺炎發展到如此程度負直接責任，但是誰營造了這樣一個社會政治環境，官員只想邀功陞官，只想按照要求保證正能量，一切為維穩服務，遇到問題盡量壓住，遇到輿論盡量捂死。今天，中國的社會環境還不如非典時期開放，媒體越來越不敢說話，維權律師一個個遭到打壓，這一切又是誰的責任呢？

武漢疫情還在發展，武漢市周四起城市公交、地鐵、輪渡、長途客運暫停運營、機場、火車站離開武漢通道暫時關閉，以遏制疫情蔓延。一些民眾希望，至少當局能夠如實、及時向世界報告武漢肺炎傳播的真實狀況。