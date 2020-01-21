美國發現首例2019新型冠狀病毒肺炎 患者曾前往武漢

美國疾病管制暨預防中心21日確認，發現第一起2019新型冠狀病毒肺炎病例。這起病例是在華盛頓州西雅圖發現，患者曾前往武漢，但並未有明確接觸史。

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美國疾病管制預防中心（CDC）21日下午召開臨時電話記者會，向外界確認這項消息，說這名30來歲男性患者上周三15日從武漢返回華盛頓州，由於得知2019新型冠狀病毒肺炎在中國的傳播，在發現自己有類似病徵後，於19日赴當地醫院求診住院，經篩檢其病毒後，於周末確定確實罹患2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）肺炎。

該患者目前正在西雅圖附近一家醫院接受隔離治療中，他的病情穩定，健康狀況良好。CDC認為這名患者應不致對醫護人員與公眾帶來威脅。

梅森尼爾表示，這名病患並未前往武漢市場，也未有與其他病患的接觸史，目前無法確定他的感染來源，仍需進一步了解。

為確保安全，CDC今天也宣布，即日起擴大機場篩檢。除了原先舊金山、洛杉磯與紐約肯尼迪國際機場外，亞特蘭大與芝加哥國際機場也將對來自武漢的直接與間接航班展開篩檢。

CDC也在官網上發布關於中國農曆新年的旅遊警告，告知25日是農曆新年第一天，如果在春節期間前往亞洲旅遊或探親，應採取必要的預防措施確保健康與安全。

至截稿為止，2019新型冠狀病毒肺炎疫情，在中國持續蔓延，已經擴散至北京、深圳、上海等地，確診病例達291起，並已有6人死亡。鄰近的泰國、日本及南韓等國也出現確診病例。台灣也證實首例確診。

世衛組織（WHO）發出更明確警告：2019新型冠狀病毒可能“持續人傳人”，今後幾天疫情可能蔓延至中國其他地區，還可能擴散到其他國家。