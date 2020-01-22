蔡英文：中國應與台灣共享疫情信息 WHO不應排除台灣

針對武漢肺炎的疫情，台灣總統蔡英文今天發表敞廳談話，呼籲中國大陸與台灣共享疫情信息；她也呼籲世界衛生組織不應該因為政治因素排除台灣。

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台灣的「中央流行疫情指揮中心」21日晚間證實，一名台灣女性從中國大陸返台後檢驗出2019新型冠狀病毒，這是中國大陸武漢肺炎疫情擴散以來，第一起移入台灣的確診病例。這名確診個案的46名接觸者，其中1人輕微咳嗽沒發燒，其餘都沒有異常，將持續監測至2月4日。另目前還有12名疑似病例隔離檢驗中。

蔡英文指出，做為國際社群的一分子，希望中國能夠善盡國際責任，讓疫情公開透明，並與台灣充分共享疫情信息。她說，這對中國人民也有利，政治考慮不應超越人民保障。

蔡英文說，2300萬台灣人民與地球上其他角落一樣，隨時面臨健康風險威脅，呼籲世界衛生組織(WHO)不應因為政治因素排除台灣，台灣就在全球防疫的第一線，強調WHO必須要有台灣參與的空間。

由於台灣目前並不是WHO會員，有消息指出，台灣的確診案例可能受到政治因素影響，被納入中國確診案例之一。台灣官方表示，目前WHO還沒有將台灣通報的確診案例放置在網站最新消息中，如果真的被列入中國的確診案例，將會循WHO的窗口反應。

由於出現武漢肺炎首例，台灣觀光局正式發函旅行社，禁止出團前往武漢。交通部長林佳龍也說，從武漢即將抵台而尚未抵台的十個旅行團，也透過管道協調取消。至於是否暫停武漢航線，因為涉及台商及在武漢台灣民眾春節返台，交通部長林佳龍認為，仍需審慎評估。

台灣第一例武漢肺炎確診個案是一位女台商，她發燒九天，卻因為對當地醫療沒有信心，沒有在當地就醫，選擇返台就醫，在網絡上遭到批評。中央流行疫情指揮中心指出，雖然這個做法有些爭議，但也不方便批評，建議想回台灣治療的台商，當地就醫才是醫療指引。