袁國勇：新型肺炎可能已擴至第三波爆發 澳門現首宗確診病例 全球447例

曾以專家組成員身分到武漢了解新型肺炎疫情的香港大學醫學院微生物學系講座教授袁國勇表示，根據資料推斷，新型肺炎已可能擴散至出現在家庭及醫院傳播的第三波爆發，一旦出現小區大爆發，便可能引發類似2003年沙士(中國內地稱為非典型肺炎，簡稱非典)的疫情，當局必須在完全進入第三波前緩減疫情。而已有118宗疑似個案的香港，已加強防疫，更有旅行社取消3月前到武漢的旅行團。

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另外，澳門今(22日)天確診首宗新型冠狀病毒肺炎病例，是中國境外第六個國家或地區出現確診個案。現時七宗境外感染個案分別在美國、台灣、日本、南韓及泰國出現。辛中國內地440宗病例，現時全球有447人感染武漢新型肺炎。

澳門首例病者是一名52歲的武漢女子，她一星期前出現咳嗽及喉嚨痛，但星期日仍然乘坐高速鐵路到珠海，然後到澳門賭場，昨日自行到醫院求醫，經檢查後確診患有新型冠狀病毒感染的肺炎。官員在記者會上表示，病人剛開始發燒，沒有呼吸困難，情況尚可。與她同行的兩名友人已被隔離。

在香港，袁國勇昨(21日)午與衛生防護中心開會後晤見傳媒，他指出，華南海鮮城動物傳播給人類，是這次疫情的第一波；海鮮城附近兩個小區和武漢其他地區的居民受戈播影響而發病是第二波；現時可能已進入第三波傳播，即是由家庭和醫院開始傳播。

他透露，港大深圳醫院一宗個案沙及5名病人，當中有人根本沒有去過武漢。較早前，珠海公布一家三口確診，屬家庭群組感染。另外，綜合各省市公布，上海和浙江則出現確診病人是患者的密切接觸者或與其他病人有密切接觸史。

袁國勇又說，以國外和中國多個城市均出現確診病例來看，反映武漢個案已增加至特定數目，於是才會被帶到其他城市，若病毒一旦在小區大爆發，便可能引致類似2003年沙士爆發時的情況，必須設法遏止，令武漢感染輸出個案大大減少，更不可讓病毒在其他城市「落地生根」，希望趁現時未完全進入第三波爆發前做足預防措施。他補充，目前數據顯示，武漢新型冠狀病毒沒有沙士般嚴重，但病毒可能變種，屆時病毒的傳播力、嚴重性和死亡率亦會隨之改變。

香港方面，新型肺炎的疑似個案增至118宗，30人仍然留醫，未有確診病例。不過，香港大學公共衛生學院根據資料推算，香港可能有0至3宗確診個案。該院院長梁卓偉指，沒有措施可以百分百防疫，一定有「漏網之魚」。

香港加強防疫措施後，當局截獲一名乘飛機抵港時填報沒有不適的8歲男童實質有發燒，現已將他送往醫院留醫，並等候化驗結果。

另外，港府雖沒有規定，但康泰旅行社為安全計宣布，因應武漢肺炎，由今天起，取消所有3月31日前出發至武漢及途經武漢的旅行團，約有十團旅行團因而取消，受影響團友約二百人。至於4月1日後出發的旅行團，會按情況再作安排。