醫院拒收 海鮮市場患者為打吊瓶每天上街擴散病毒

武漢海鮮市場是武漢肺炎的發源地。那裡很多人被傳染，但據一名在武漢工作的護士透露，很多醫院都不收海鮮市場的患者住院。有些患者每天去醫院打吊瓶，來回在街上行走，擴散病毒。

廣告 繼續瀏覽後續

據中國三聯生活周刊微信今天1月22日刊出在武漢的實地採訪，武漢肺炎的發源地海鮮市場有位名叫黃昌的老闆。這位老闆透露，他店鋪旁邊賣魚蝦的老闆娘12月中旬就感染肺炎。之後對面檔口賣乾果的夫妻也出現問題。他住的樓里有很多人感染。

他與妻子先後中招，但他們都沒有被隔離。他做護士的女兒有很多同學在醫院工作。據他女兒介紹，武漢好多醫院都不收治海鮮市場的感染者。黃老闆表示，因為他沒有向醫院說實話，僅說了居住地點，才得以住院。而他的妻子則需要去醫院打吊瓶，9天一個療程，每天在街上行走。如此傳染的病人在街上行走很可能擴散病毒。

據黃老闆介紹，在1月1日海鮮市場被關閉之前，整個華為海鮮市場都喜氣洋洋為春節準備，他所在的西區500多個檔口都忙着買賣，附近曲線的餐館市場很多到這裡進貨。

黃老闆還介紹，武漢海鮮市場里有一家名為“大眾畜牧”的攤位，出售的野味多達42種，包括竹鼠，狗狸獾，豬狸獾，果子狸，狐狸，樹熊，孔雀，大雁...，均可活殺現宰。

據中國病毒專家鍾南山20日表示，他去武漢海鮮市場視察發現，那裡有很多出售野生動物的攤位。他說這次新肺炎的病毒很可能來自竹鼠或者獾類野生動物。

一個海鮮市場為什麼有那麼出售野生動物的檔口？相關的法律設計及有沒有基於保護大眾健康安全考慮？吃野生動物被傳染怪病毒，然後將病毒傳給全人類，已不是個人“好這一口”的自由，已經威脅到所有人的生命安全。2003年廣州的果子狸將薩斯傳給人類的教訓似乎很快被人遺忘了。