世衛：新型冠狀病毒疫情不構成國際公共衛生緊急事件

世界衛生組織周四表示，目前將在中國及周邊國家發生的新型冠狀病毒疫情定為“國際關注的突發公共衛生事件”尚為時過早，不過在日內瓦召開緊急會議的世衛組織表示，將密切關注疫情的發展。據中國國家衛健委及地方衛健委不完全統計，截至23日晚上10時，中國武漢肺炎達636例，僅青海西藏無相關病例。

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世界衛生組織周四繼續在日內瓦召集有16名專家參加的緊急委員會會議，旨在評估近期在中國及周邊國家發生的新型冠狀病毒疫情是否構成“國際關注的突發公共衛生事件”。會後該組織總幹事譚德塞表示，目前將新型冠狀病毒疫情定性為“國際關注的突發公共衛生事件”為時過早。他表示，在中國新型冠狀病毒疫情十分緊急，但尚未構成全球範圍的“公共突發衛生事件”。路透社消息，世衛總幹事並認為，中國目前採取的措施“有助於阻止疫情蔓延”。譚德塞在會後的記者會上表示，希望中國在武漢及其他城市採取的限制措施能“有效”“短時間完成”。

世衛並就中國新型冠狀病毒疫情表示，深知中國疫情出現人傳人，但目前相信情況仍局限在家人及照顧患者的醫護人員範圍，現階段並沒有證據顯示，在中國以外出現人傳人，但不能排除在將來會發生類似情況。

在周三世衛組織緊急委員會會議後，總幹事譚德塞表示，當前的新型冠狀病毒疫情是一個不斷發展的複雜情況。他感謝相關專家在會議上介紹，尤其是中國專家介紹的細節和深度給他留下了深刻的印象。譚德塞表示，是否將新型冠狀病毒疫情宣布為國際關注的突發公共衛生事件事關重大，他只有在對所有證據進行恰當考量的基礎上才會做出決定。

他表示，世衛組織在中國的團隊與中國的專家和官員一起調查疫情。譚德塞對中國國家衛生健康委員會的合作表示讚賞，並表示，習近平主席和李克強總理的領導以及他們為應對疫情採取的干預措施是無價的。

另外，根據中國國家衛健委及地方衛健委不完全統計，截至23日晚上10時，全國各省（區、市）只剩下西藏和青海尚未有確診和疑似病例，武漢肺炎確診病例在中國及港澳累計已達636例，死亡17例。

上述數據中，西藏自治區和青海省沒有確診和疑似病例；內蒙古自治區和甘肅省則是還沒有確診病例，但各有一個疑似病例；香港及澳門各有2個確診病例，其餘中國27個省（區、市）都有確診病例。這些確診病例中，以湖北省的444例最多，其他如廣東32例、浙江27例、北京22例、上海16例，都有兩位數。