受雇拍電影跑龍套 卻發現是抗議引渡孟晚舟

在溫哥華法庭外舉牌抗議引渡孟晚舟的人們表示，他們受雇在一部電影中跑龍套，扮演群眾角色。沒想到，自己參加了一場真的示威活動。華為財務總監孟晚舟引渡案繼續在溫哥華一間法庭審理。

廣告 繼續瀏覽後續

據法新社1月23日發自溫哥華的報道，周一在溫哥華一間法庭門外，大約12名男人和女人舉着寫有“釋放孟晚舟”，“司法公正”的標語牌，支持中國通訊巨頭華為公司財務總監孟晚舟，反對加拿大將她引渡到美國。一名婦女喊道，“特朗普停止騷擾我們”。

這些示威者在現場拒絕跟法新社記者講話。但是他們中一些人被加拿大媒體記者找到。他們向媒體解釋說，有人通過臉書或熟人找到他們，雇他們在一部電影中跑龍套，兩個小時100-150加元。在法庭門外聲援孟晚舟時，他們以為那是電影拍攝現場。

名叫Julia Hachstaff的女示威者說，當加拿大公營廣播公司一名女記者接近她和她的男友，跟他們談話時，她意識到不是拍電影。她說，我想，OK，如果是群眾演員，記者不需要問一個群眾演員那麼多問題。

後來這名加拿大婦女被其他記者詢問時還表示，一直都沒聽到有人喊“開拍”，就開始感覺上當了。

另一位在法庭外參加支持孟晚舟活動的女子Ken Bonson告訴《多倫多星報》相似的情況。她說，老實講，我有點感到羞愧和尷尬。她還表示，自己之前從來沒聽說過加拿大逮捕孟夫人這件事。

法新社說，現在有個問題沒有答案，那就是，誰僱傭了這些“群眾演員”？中國駐渥太華大使館沒有回應法新社周三提出的詢問請求。

華為公司表示，他們與法庭門外支持孟晚舟的示威人士“沒有任何關係”，也沒有被“告知”示威組織方的名稱。