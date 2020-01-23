吃退燒藥混過檢測入境？中國駐法使館找到武漢發熱女了

一名武漢籍女子發熱吃退燒藥成功入境法國，引起此間輿論擔憂。中國駐法使館找到了這位女士，該館發言人周三晚些時候發表聲明，已與當事人聯繫，通知其儘快通知法國急救部門處置。

廣告 繼續瀏覽後續

這位武漢籍女士回到法國後，在社交網絡貼出一起在里昂一家餐館吃喝的照片，發帖稱：“勝利會師，終於能吃頓好的了……”她敘述自己如何順利通關進入法國的經過：“臨出發前低燒還伴有咳嗽，嚇得要死，趕緊吃藥，不停的量體溫，所幸體溫降下來了，出入境也很順利”。

隨後，“海外博士學者圈”發文批評：“武漢一名女子就在朋友圈，興奮地曬出自己順利飛往法國的激動心情和‘妙招’”，指其“心存僥倖”，“不顧他人和自己安危”，批評“這個‘勝利會師’，讓人膽顫心驚。如果真有什麼事，真的是不堪設想”。

中國駐法使館新聞發言人22日發表聲明說：“ 日前，我館接到多名中國公民電話或郵件，稱有一名武漢籍女士在朋友圈發布信息，表示自己有發熱、咳嗽的病情，強制吃退燒藥混過機場檢測並在法國入境。獲悉上述信息後，我館對此予以高度重視。今天晚上我館聯繫到當事人顏某某，並要求其儘快撥打法國緊急救護電話15，通知有關急救部門前往處置。“

據法國衛生部長阿涅斯-布贊周二宣布，法國機場都收到了防止這次流行病傳播的指令。但她同時表示，現階段她沒有預備對旅客採取限制性措施。武漢與巴黎有直飛航班。