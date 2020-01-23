從武漢飛抵巴黎的法國旅客描述：武漢物價飛漲 “前腳上了飛機 軍隊就已趕到”

武漢新型冠狀病毒疫情肺炎疫情快速惡化，武漢封城後，黃岡、鄂州與赤壁等地也紛紛宣布暫停市內與聯外公共運輸，仙桃市與枝江市也跟進宣布暫停客運。確認感染個案並擴及新加坡與越南。周四從武漢飛抵巴黎的法國旅客向法新社描述武漢現狀：“他們前腳上了飛機，軍隊就已趕到”。

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武漢肺炎疫情周四在2019豬年結束前，感染者與死亡者數字快速增加，當局決定採取強硬措施抑制情勢失控。23日凌晨宣布上午10時武漢停止大眾運輸與機場航班後，民眾因恐慌，大批車輛造成高速公路擁塞，超級市場貨架也被掃空。

據《中央社》報道，武漢封城後，陸續有黃岡、鄂州與赤壁等地，宣布暫停市內與聯外公共運輸，仙桃市與枝江市也跟進宣布暫停客運。總計湖北省已有6個城市，為防範民眾春節期間移動擴散疫情，宣布暫停大眾運輸服務計畫，並勸導市民不要出城，外人不要進城，影響人口達2000萬，堪稱近代上最大規模的封城計畫。

法新社報道，周四搭乘法航班機從中國武漢返回巴黎的法國旅客描述武漢“封城”情況。戴着口罩的法國旅客菲利普 多吉（Philippe Dauger)向法新社說，對抵達巴黎後戴高樂機場鬆懈的安檢感到震驚。他描述說，他們前腳上了飛機，軍隊就已趕到。“我是今天早上才得知武漢封城了”。“所有我們的法國同事朋友都留在那邊。”他說，“商店裡的貨物成倍漲價，物品短缺。人們在打聽資訊消息。”

另據報道，國家衛健委表示，新增的新型冠狀病毒感染個案，部份病人沒有去過武漢華南海鮮市場，沒有到武漢旅遊，並出現聚集感染個案。

曾參與03年薩斯防疫工作的國家疾控中心原副主任楊功煥認為，這意味着已出現第二代病例。目前病例數量仍在增加，她預計下月可能是疫情爆發的高峰期。楊功煥又說，雖然國內分離病毒的能力高了，檢測設施也先進了，但核心問題是，面對傳染病疫情，不能隱瞞，需要告訴老百姓，讓大家理解，才能更好地防控。

