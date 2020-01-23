新年亂象 武漢飛起黑天鵝 故宮奔馳小烏鴉

武漢肺炎，始發於12月8日，但武漢市或者北京當局，反應遲緩不算，還要控制輿論，直到習近平1月19日表態後，確珍和死亡數字突然大增，好像連可怕的疫情也聽黨的話，真是詭異的很。

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新年伊始，大事件連連。首當其衝的是台灣大選，民進黨人蔡英文大勝連任，台灣愈行愈遠，習近平要求台灣的九二共識成了票房毒藥.

台灣大選的結果讓北京不快。接踵而來的是中美貿易戰第一階段簽約，這意味着貿易戰休戰，可是協議的細節讓許多中國人不滿：中方承諾未來兩年購買2000億美國貨，但是美國要繼續維持對中國的大部分關稅，而且一直要維持到中國某一天肯簽更敏感的第二階段協議時為止，結果在中國爆出了“喪權辱國”的指責，代表習近平簽約的國務院副總理劉鶴被指一如清末重臣李鴻章，在日本脅迫下籤署割讓台灣的『馬關條約』。正在人們紛紛討論中美到底誰輸誰贏，美國大贏還是小贏之際，習近平是不是學韓信忍受一下胯下之辱的時候，忽然爆出一件奇怪的事件，號稱紅三代的某女高露，在故宮“飆車”，引起全中國憤怒。飆車是過譽，其實就是趁着故宮閉門的當口進去顯佩一會，因為進的是禁地，所以能開車進者以此為榮，還貼出了圖。輿論的焦點一下子集中到那輛“大奔”身上。

這事一出，全中國憤怒，倒也減輕了官方簽署貿易協議被指喪權辱國的壓力，有人懷疑官方輿論趁機有節奏地導向輿論，輿論如潮，一個淹沒一個，故宮飆車就這樣淹沒了“劉鴻章城下之盟”，此說有無道理不管，實在無多大意義，君不看，轉移不轉移視線，大陸亂象，開年伊始，已令當局應接不暇。被視為台獨的蔡英文連任，被視為城下之盟的第一階段貿易協議，在中國國內，指責習近平政權的聲音此起彼伏，突然就冒出一個掂不住自己分量的“紅二百五”，帶着對封建帝王故居的虔誠和迷信，能夠進別人之不能進的禁地的優越感，好不容易賣通關節，故飆車車一趟，還要發照炫耀的全世界都知道。故宮飆車又引出另一件事，有人說，“故宮奔馳”還比不上“太廟婚禮”。太廟也是北京堪比故宮的大名鼎鼎的“全國重點文物保護單位”，曾是明清兩代的皇家祖廟。中共建政後，1950年改為“勞動人民文化宮”。“太廟婚禮”是指2009年9月9日，中共元老葉劍英孫女葉明子在“明清兩代皇帝祭奠祖先的家廟”的北京太廟與一位美國銀行家舉行盛大婚禮。那時候，整個婚禮用紅色玫瑰布置全場，豪華婚車進進出出。不知這件事為什麼沒有引起全民聲討？大約是有“勞動人民文化宮”幾個字幫襯，顯得不那麼豪奢，但實際與勞動人民也是無緣的。

“故宮奔馳”，從做法上看，與那位顛覆中國紅十字會的郭美美相差無及，自拍自賣自誇，想把別人羨慕翻了，把自家也賣了，更重要的是一下子成功地把仇恨收攏到紅三代及其他們的父輩整體身上。有分析指，郭美美和高露做的，從事實上都是對權貴集團的一種顛覆，唯一區別的，前者是草根，後者是一個有着貌似窮光蛋名字跟着共黨起家的何長工家的孫媳婦，說起來吃着祖宗或者吃着青春，沒有真正靠自己的，有網民挖苦這些都是贗品，但是贗品在當下中國，如此吸引眼球，也說明社會的不以為恥，已到了登峰造極的地步。

這不三不四的事情燒了不到兩天，來了真箇的，就是武漢肺炎，武漢肺炎，早早就來了，民間都在說，海外都在看，偏偏當局為了維穩躲躲閃閃，結果弄得發燒的人越來越多，燒越燒越高，武漢醫院都爆棚了，而且向中國其他省份溢出，向亞洲，向世界溢出，習近平終於出來說話了，中共政法委還在那裡說誰要是瞞報誰就是千古罪人，網民問：“早幹什麼來着？”，武漢警察要是不要去抓那些散布武漢肺炎消息的人，不要去堵截前來採訪的香港媒體，說不定不會把時間耽擱到眼看眼就要過大年，幾億人密集大遷徙的時候。習近平一表態，死的人一夜之間從九人增加到17人，確診患病的也快速增加。這一下武漢感冒，全世界哆嗦，二零零三年薩斯一幕完整版重演，還需要轉移誰都視線嗎？

這個政權最怕的是不穩，拚命要維穩，維穩維到出奇的地步，維權律師被抓 ，出來報告武漢發燒消息的公民被指滋事，直到掩蓋不住的那天。從江蘇響水總結如何對記者跟蹤威逼嚴防死守經驗到響水化工廠大爆炸，再到愈演愈烈的非洲豬瘟，當局首要的任務不是真相，而是維穩，直到再也穩不住的時候。

有人就以黑天鵝與小烏鴉比喻前面發生的這兩件不成比例的事：如果說武漢肺炎是二十一世紀二十年代第一隻黑天鵝，“故宮奔馳”之類大約就是些製造點小噪音的小烏鴉，烏鴉旋飛，圍着一塊腐肉，黑天鵝驚起，卻是爆發大事件的惡兆。