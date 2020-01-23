日本首相向在日華僑華人祝賀春節

在農曆庚子鼠年春節將要來臨之際，日本國內閣總理大臣安倍晉三通過日本華人報刊《中文導報》和《東方新報》向在日華人、華僑發表春節致辭，向在日華僑華人賀新春拜新年，致以節日的問候。

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安倍在春節致辭中說：日本各界華人華僑朋友們：謹此致以2020年春節的問候！

今春櫻花盛開之際，習近平國家主席將對日本進行國事訪問。日本和中國共同對亞洲和世界的和平、穩定及繁榮肩負着重大責任，希望以習主席此行為契機，昭示日中兩國完成這一責任之意志。

東京奧運會及殘奧會即將在今夏舉行，衷心希望日中兩國的選手們能夠大顯身手。此外，兩國還將今年定為“日中文化體育交流促進年”，旨在進一步推進兩國間的人員和文化交流。我們請了著名偶像組合“嵐”擔任本促進年的親善大使。希冀通過民間交流來大力增進日中兩國相互理解和相互信賴。

我愉快地期待着在此春節期間，以及東京奧運會及殘奧會等場合，有更多的中國朋友蒞臨日本。希望大家屆時也要移步東京以外的地方，感受一下魅力各異的日本特色。與此同時，也希望有更多的日本人前往中國，加深對中國的了解。

感謝在日的各位華人華僑朋友，一直以來為了日中關係更上一層樓而發揮着橋樑作用。最後，祝福各位在新的一年裡如意吉祥欣欣向榮，祝願日中關係在大家的共同努力下百尺竿頭更進一步。

日本國內閣總理大臣 安倍晉三

這是第6位日本在任首相、第13次向在日華僑華人致以春節問候,也是安倍任首相以來，安倍晉三第8次通過華人報刊向在日華僑華人賀新春拜新年，致以節日的問候。